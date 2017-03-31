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Новости компаний

30 марта 2017, 13:00
В почтовых отделениях Приморья введены электронные очереди

В почтовых отделениях Приморья введены электронные очереди

Система формирует отчетность по соблюдению нормативов времени обслуживания, что позволит оперативно влиять на качество предоставления почтовых услуг

Для удобства посетителей в крупных отделениях почтовой связи Владивостока и Уссурийска заработала система управления очередью. В ближайшее время нововведение будет доступно жителям Артема и Находки. Новые электронные очереди призваны минимизировать время, затрачиваемое клиентами на ожидание обслуживания, и обеспечат выполнение стандартов работы сотрудниками, сообщает ЕНВ.

Система управления очередью в почтовых отделениях Приморского края – составная часть общероссийского проекта, который позволяет централизованно координировать работу фронт-офисовс наиболее интенсивным трафикомпри наличии более трех операционных окон.

Первое, что увидят посетители почтовых отделений, где работает система управления очередью – это монитор специального регистратора, который размещается в зоне встречи клиентов. Они смогут быстро выбрать требуемую услугу и получить талон с указанием порядкового номера.Над рабочими местами операторов установлено табло, где отображается номер талона вызываемого клиента. Приглашение к обслуживанию сопровождается звуковым оповещением и дублируется на центральном информационном табло зала ожидания.

Электронная очередь распределяет клиентов по всем операционным окнам, имеющимся в почтовом отделении. По завершении рабочего дня система формирует отчетность по соблюдению нормативов времени обслуживания и времени ожидания, которая автоматически направляется в профильные службы и позволяет оперативно влиять на качество предоставления почтовых услуг.

"Внедрение электронных очередей – это шаг кизменению формата обслуживания в почтовых отделениях. Преобразование позволит нам обеспечить выполнениетаких существенных условий работы почтового отделения, как обновление программ в нерабочее время, своевременную настройку оборудования, отслеживать уровень квалификациисотрудников и другие составляющие, которые влияютна скорость обслуживания", - отметил региональный управляющий Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

Напомним,внедрение системы электронных очередей в почтовых отделенияхстраны стартовало в декабре прошлого года, когда Почта России приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов.

Метки: почта России, электронные очереди

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