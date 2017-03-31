На Дальнем Востоке будут созданы фонды инвестиций в золотодобычу, инфраструктуру и строительство

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и компания Metropoly (частный азиатский холдинг, входящий в семейный конгломерат Куок с активами 30 млрд долл.) подписали меморандумы о создании фондов инвестиций в горнодобычу, а также в инфраструктуру и строительство. Целевой объем фондов в 2017 году составит 1 млрд долл. каждый. Доля участия ФРДВ - 10%, партнеров из Азии - до 80%. Еще около 10% намерены вложить российские инвесторы, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

В совокупности до 2 млрд долл. в течение следующих 5 лет должны быть инвестированы в акционерный капитал инфраструктурных и девелоперских проектов международного класса на Дальнем Востоке. С учетом кредитного плеча общий объем инвестиций в проекты составит 6-8 млрд долл. (350-500 млрд руб.).

Потенциальными объектами инвестиций являются 15 проектов в золотодобыче с ресурсами 1,5 тысячи тонн золота, два крупнейших медно-золотых проекта Дальнего Востока, а также семь проектов в области создания новой инфраструктуры и туристической недвижимости.

Совместные фонды для инвестиций с участием государственных институтов развития и частного капитала станут дополнительным источником финансирования проектов создания новых предприятий и объектов инфраструктуры на Дальнем Востоке, а также одним изинструментов включения России в масштабный интеграционный проект "Один пояс и путь". Речь идет о выдвинутой Китаем инициативе объединения проектов создания "Экономического пояса Шёлкового пути" и "Морского Шёлкового пути XXI века". Этот глобальный долгосрочный проект перекликается с программой развития российского Дальнего Востока, которая провозглашена Президентом России Владимиром Путиным национальным приоритетом на весь XXI век.

"Наша цель – сделать Дальний Восток конкурентоспособной территорией на международной карте. Для этого созданы специальные институты развития, система льгот и преференций для инвесторов, территории опережающего развития, начал работать свободный порт Владивосток. Мы постоянно работаем над тем, чтобы предложить для инвесторов лучшие условия. И видим, что формируемое на Дальнем Востоке инвестиционное пространство востребовано как российскими, так и зарубежными инвесторами", - отметил вице-премьер - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, "подписанное соглашение подтверждает востребованность новых инструментов, созданных на Дальнем Востоке". "Сегодня доля иностранных инвестиций в общем объеме составляет около 20% и будет расти. Финансовое участие ФРДВ даст необходимый комфорт международным инвесторам и позволит привлечь максимум частных инвестиций на каждый рубль бюджетных средств. Являясь государственным институтом развития, Фонд в данном случае выступает катализатором частных инвестиций", - отметил он.

По словам генерального директора ФРДВ Алексея Чекункова, подписанные соглашения подтверждают высокий интерес зарубежных инвесторов к Дальнему Востоку, который рассматриваются азиатскими партнерами как важный транспортный коридор, пространство инвестиционных возможностей и перспективный потребительский рынок.