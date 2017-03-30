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Китай

30 марта 2017, 11:00
Китай построит самый крупный многофункциональный исследовательский центр нанотехнологий в мире

Китай построит самый крупный многофункциональный исследовательский центр нанотехнологий в мире

Ввод центра в эксплуатацию намечен в следующем году

Китайские ученые создадут крупнейшую в мире многофункциональную исследовательскую платформу нанонауки и технологий. Платформа будет являться толчком в разработке более мощных компьютеров и роботов с интеллектом, сообщает ЕНВ.

"Вакуумный взаимосвязанный исследовательский центр "Nano-X" в городском округе Сучжоу(провинция Цзянсу), будет интегрировать современные возможности для материального роста, изготовления и тестирования устройств в условиях сверхвысокого вакуума", - сообщил заместитель директора исследовательского центра Дин Сунан.

Финансирование "Nano-X" составило 320 млн. юаней, это около 46,5 млн. долларов. А сам бюджет будущего проекта будет более 1,5 млрд. юаней.

Строительство многофункциональной исследовательской платформы началось в 2014 году. И уже к 2018 году ученые из Китая рассчитывают представить новейшую научную платформу. Она будет включать в себя стометровые сверхвысокие вакуумные трубопроводы, соединяющие 30 единиц оборудования. В конце строительства установка будет иметь сверхвысокие вакуумные трубопроводы длиной около 500 метров, соединяющие более 100 крупных единиц оборудования.

Nano-X разработан как полная система для роста материалов, изготовления устройств и тестирования. Все образцы будут точно, быстро и плавно передаваться среди всех инструментов в условиях сверхвысокого вакуума.

"Мы изучаем новый технологический маршрут производства наноразмерных устройств на платформе, который имитирует космическое пространство сверхвысокого вакуума", - добавил Дин Сунан.

Как сообщили эксперты, объект может предотвращать загрязнение поверхности воздухом, сохраняя неизменные свойства материала и осуществляя квантовую манипуляцию и контроль.

Ученые считают, что это поможет сделать прорыв в общих и критических проблемах в материаловедении и технологии устройств, а также в разработке новых технологий производства наноматериалов и новых устройств в области энергетики и информации.

Предполагается, что Nano-X будет включен в национальную научно-исследовательскую инфраструктуру Китая и станет открытой платформой мирового уровня для исследований и разработок в области нанонауки и нанотехнологий, обеспечивая передовую техническую поддержку национальной стратегии высоких технологий.

Метки: исследовательский центр, Китай, нанотехнологии

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