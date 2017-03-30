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Общество

30 марта 2017, 09:00
Открытая перевалка угля в Находке создает большие экологические проблемы в регионе

Открытая перевалка угля в Находке создает большие экологические проблемы в регионе

В отношении нескольких компаний по данному факту ведется расследование

Проблема приобрела такой масштаб, что город столкнулся с массовыми митингами за ограничение деятельности стивидорных компаний. Проблема в том, что на федеральном уровне законодательство не устанавливает каким способом переваливать уголь – открыто или закрыто, поэтому, по сути, способ перевалки зависит от уровня озабоченности компанией состоянием окружающей среды, сообщает ЕНВ.

Город Находка является крупнейшим портом в России по перевалке угля. В Находке переваливается в семь раз больше угля, чем во Владивостоке. Это около 90 тонн угля в год, которые экспортируются в Японию и Китай. В таких условиях невозможно не столкнуться с проблемами загрязнения – пыль, извечный спутник перевалки твёрдого топлива, покрывает собой всё, от детских площадок города до окон жилых домов.

идеры протестов, среди которых называют некоммерческую организацию "Надежда", требуют прекратить открытую перевалку угля в городе.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский также выразил свое мнение по поводу сложившейся ситуации.

"Экологическое законодательство в России довольно жесткое, но, как говорят, жесткость законов зачастую компенсируется их неисполнением. К сожалению, в данном случае этот факт тоже имеет место. Для того чтобы решить проблему с загрязнением окружающей среды угольной пылью, нужно объединить усилия, чуть больше месяца назад я собирал всех заинтересованных участников: представителей стивидорных компаний, надзорных органов и общественности, и поручил усилить меры по борьбе с угольной пылью и контроль со стороны уполномоченных структур", - отметил глава региона.

Совсем недавно мы сообщали о заседании администрации края с участием стивидорных компаний, где обсуждались возможные способы понижения уровня загрязнения города. Прежде всего, это пушки, водяные и снеговые, которые просто сбивают пыль. Второе – ветрозащитные и пылезащитные экраны. Еще одна мера – это строительство укрытий, она не всегда целесообразна для универсальных портов, но эффективна для специализированных. Такое укрытие, по сути, в виде ангара, будут строить на терминале Астафьева в Находке, оно позволит существенно снизить пыление. Одна из мер, которую мы решили внедрять – система автоматического контроля выбросов в границах санитарно-защитной зоны терминалов.

Помимо борьбы с пылью губернатор также поручил уделить внимание проблемам общей чистки улиц города.

Уровнем загрязнения приморского города также заинтересованы в Росприроднадзоре. Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора проводится постоянная работа по снижению негативного воздействия от загрязнения атмосферного воздуха, а также, непосредственно, всей территории Находкинского городского округа, в результате осуществления деятельноти по перегрузке угля на морские суда стивидорными компаниями.

Кроме того, в настоящее время заведены ряд административных дел в отношении ОАО "Терминал Астафьева" и АО "Восточный порт". По этим делам на официальном сайте Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора говорится, что расследование в отношении данных компаний продолжались до 23 марта.

Как стало известно позже, по результатам провероку ЗАО "Восточные ворота – Приморский завод" выявлено наличие неучтенных в инвентаризации источников промышленных выбросов и других атмосферный воздух загрязняющих веществ, в связи с чем составлен протокол и произведена опломбировка сортировочной установки на гусеничном ходу "HARTL YCS 5515" и мобильного грохота на гусеничном ходу "FINTEC 542".

Сейчасна рассмотрении находятся материалы административных дел, возбужденные Находкинской транспортной прокуратурой по результатам совместных проверочных мероприятий, в отношении АО "ЕВРАЗ НМТП", ЗАО "Восточные ворота – Приморский завод" и ООО "Порт Ливадия". Проведенные рейдовые мероприятия показали, что за прошедшую неделю пыление при ведении работ по перегрузке угля предприятиями Находки не зафиксировано, всеми предприятиями предпринимаются меры по пылеподавлению.

Эксперты отмечают необходимость совместной работы прокуратуры, Росприроднадзора и Роспотребнадзора по контролю за соблюдением со стороны стивидорных компаний мер по уменьшению объёмов загрязнения пылью.

Напомним, что ранее краевыми властями было принято решение разработать комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в регионе, который включает в себя создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза.

Метки: Находка, угольная пыль

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