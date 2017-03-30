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Стиль жизни

30 марта 2017, 00:00
Туризм в Приморском крае рекламируется на интернет-площадках Китая

Туризм в Приморском крае рекламируется на интернет-площадках Китая

Представление региона началось с первого казино TigredeCristal и спортивно-технического комплекса Primring

Туристско-информационный центр Приморского края активно работает, продвигая туристический потенциал региона в китайском интернет-блоге SinaWeibo, сообщает ЕНВ.

Так, глава приморского Туристско-информационного центра Дарья Гусева сообщила журналистам, что регион работает с интернет-площадками КНР уже не в первый раз. По мнению директора ТИЦ, информационный центр является уникальной туристической формацией России, которая публикует материалы в китайском сегменте "мировой паутины".

"В 2016 году мы начали размещать информацию в популярном приложении WeChat, а после участия в V Российско-Китайском форуме взялись и на портал SinaWeibo. Это блог, который совмещает в себе популярные социальные сети во всем мире –Twitter и Facebook. Число пользователей сервиса составляет более 500 миллионов человек, а это одна треть всего населения КНР", - подчеркивает Дарья Гусева.

Представление региона началось с первого казино TigredeCristal и спортивно-технического комплекса Primring. Помимо этого, "постятся" фотографии с изображением самых ярких достопримечательностей края – Золотого моста, Владивостокской крепости, дальневосточного леопарда, амурского тигра и многих других. На личной странице края уже размещены видеоролики "Море", "Город" и выставочный ролик про возможности Морского вокзала при приеме круизных лайнеров.

Глава Туристско-информационного центра края также отметила, что виртуализация информации в настоящее время используется как активный инструмент маркетологов в продвижении своего продукта.

"Наш центр открыт два года назад, и с этого времени мы активно ведем деятельность на всех популярных туристических порталах – на сайте Ростуризма RussiaTravel, в системе обмена туристической информацией NBCRS, на портале Тихоокеанского туристского форума и ряде других. Помимо этого, мы работаем над повышением эффективности размещения сведений в Vkontakte, Facebook, Instagram, Youtube. И все эти площадки помогают нам привлекать как российскую аудиторию, так и зарубежную", - подчеркунла Дарья Гусева..

Также отметим, сайт Туристско-информационного центра Приморского края работает на нескольких иностранных языках – английском, китайском, корейском и японском.

Метки: Китай, туризм

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