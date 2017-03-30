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Общество

29 марта 2017, 22:00
Владивосток станет площадкой для обсуждения упрощения процедур трансграничной торговли в Азии

Владивосток станет площадкой для обсуждения упрощения процедур трансграничной торговли в Азии

12 и 13 апреля в краевой столице пройдет семинар в рамках деятельности Организации Объединённых наций

12 и 13 апреля во Владивостоке пройдёт семинар, посвящённый содействию приграничной торговле и реализации системы "Единое окно" в Северо-Восточной Азии. Организаторами данного мероприятия выступили экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) совместно с секретариатом "Расширенной Туманганской Инициативы" (РТИ) и Федеральной таможенной службой Российской Федерации, сообщает ЕНВ со ссылкой на ЭСКАТО.

Семинар преследует две цели: проведение оценки существующей практики обмена информацией о товарах, перемещаемых через море, железнодорожный и автомобильный транспорт на пограничных контрольно-пропускных пунктах между торговым сообществом и таможенными органами в субрегионе и разработка предложений, либо плана действий, по упрощению международных безбумажных торговых процедур и внедрении системы "Единое окно" в регионе РТИ.

В ходе семинара будет представлен обзор хода реализации и готовности стран Северо-Восточной Азии (в частности, членов РТИ:Китая, Монголии, Республики Корея и России) к информационному обмену, обмену данными, связанными с торговлей между таможенными и соответствующими регулирующими органами, а также торговым сообществом (торговыми фирмами и поставщиками услуг) через национальное "Единое окно". Предполагается, что семинар будет способствовать совершенствованию трансграничной торговли и расширению торговой деятельности в субрегионе.

К участию в семинаре были приглашены руководители таможенных ведомств стран-участниц Расширенной ТуманганскойИнициативы (РТИ), а также эксперты из других международных организаций, таких как ЭСКАТО и ВТО, ЕЭК и АСЕАН.

Напомним, что Расширенная Туманганская Инициатива (GreaterTumenInitiative – GTI) является механизмом межправительственного сотрудничества в СВА, действующим при поддержке Программы развития ООН с участием четырех стран: КНР, Республики Корея, Монголии и России.

"Перспективный в свое время проект "Туманган", обещавший стать символом развития российских экономических отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе в новом тысячелетии, стал "затухать" в период переговоров по демаркации части российско-китайской границы, пролегающей между Приморьем и КНР, - отмечает ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева. - Несмотря на это, стоит признать, что налаживание транснациональной кооперации в данной форме может способствовать решению внутренних проблем стран и регионов, входящих в зону "треугольников", поскольку в его рамках может быть выработан подход к проблемам интеграции и государственной безопасности". 

Метки: ООН, ЭСКАТО

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