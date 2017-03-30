Приморская угольная промышленность на пороге массовых сокращений

Новая волна сокращений работников шахт может прокатиться по Приморью. В посёлке Липовцы до конца этого года могут уволить около 300 шахтёров, работающих на градообразующем предприятии "Приморскуголь". Евгений Козаков, лидер Российского профсоюза шахтёров, сообщает о падении уровня добычи угля в Приморском крае, не только в Липовцах, но и на других предприятиях - "Дальполиметалле" и Лермонтовском горно-обогатительном комбинате, сообщает ЕНВ.

Сокращение числа сотрудников связано с ликвидацией шахты, но, в связи с сокращением уровня добычи угля, пристроить этих работников также некуда. Евгений Козаков видит выход из сложившейся ситуации только в увеличении объёмов добычи и переходе котельных на твёрдое топливо: "Предприятие не просит денег, нужно дать ему возможность нормально и в полную силу работать по тем договорам, которые были заключены ранее, и оно само снимет социальную напряжённость на рынке труда, — добавил лидер шахтёрского профсоюза. — Для этого нужно переводить котельные края на твёрдое топливо и ограничивать реализацию сторонних углей".

В это же время на Лермонтовском горно-обогатительном комбинате продолжает расти задолженность по зарплатам – сегодня предприятие должно своим работникам около 250 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что задолженность по зарплатам в России, по состоянию на 1 февраля 2017 года была увеличена на 18, 6% по сравнению с 1 января 2017 года (3,2 млрд рублей). Приморский край стал лидером в списке субъектов, задолжавших заработную плату (577,9 млн рублей не было выплачено), в дальневосточном регионе 2 и 3 места соответственно заняли Хабаровский край и Амурская область (156,2 млн рублей и 150,6 млн рублей).