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Экономика

29 марта 2017, 21:00
Приморская угольная промышленность на пороге массовых сокращений

Приморская угольная промышленность на пороге массовых сокращений

Приморский край является лидером среди российских регионов по уровню задолженности заработных плат

Новая волна сокращений работников шахт может прокатиться по Приморью. В посёлке Липовцы до конца этого года могут уволить около 300 шахтёров, работающих на градообразующем предприятии "Приморскуголь". Евгений Козаков, лидер Российского профсоюза шахтёров, сообщает о падении уровня добычи угля в Приморском крае, не только в Липовцах, но и на других предприятиях - "Дальполиметалле" и Лермонтовском горно-обогатительном комбинате, сообщает ЕНВ.

Сокращение числа сотрудников связано с ликвидацией шахты, но, в связи с сокращением уровня добычи угля, пристроить этих работников также некуда. Евгений Козаков видит выход из сложившейся ситуации только в увеличении объёмов добычи и переходе котельных на твёрдое топливо: "Предприятие не просит денег, нужно дать ему возможность нормально и в полную силу работать по тем договорам, которые были заключены ранее, и оно само снимет социальную напряжённость на рынке труда, — добавил лидер шахтёрского профсоюза. — Для этого нужно переводить котельные края на твёрдое топливо и ограничивать реализацию сторонних углей".

В это же время на Лермонтовском горно-обогатительном комбинате продолжает расти задолженность по зарплатам – сегодня предприятие должно своим работникам около 250 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что задолженность по зарплатам в России, по состоянию на 1 февраля 2017 года была увеличена на 18, 6% по сравнению с 1 января 2017 года (3,2 млрд рублей). Приморский край стал лидером в списке субъектов, задолжавших заработную плату (577,9 млн рублей не было выплачено), в дальневосточном регионе 2 и 3 места соответственно заняли Хабаровский край и Амурская область (156,2 млн рублей и 150,6 млн рублей). 

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Метки: промышленность, уголь

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