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Общество

29 марта 2017, 16:20
Набирать сотрудников на радиоприбор начнут на следующей неделе

Набирать сотрудников на Радиоприбор начнут на следующей неделе

Численность рабочих на заводе на конец текущего года составит около 600-700 человек

Специалисты по набору сотрудников на Радиоприбор приедут в Приморье на следующей неделе. Об этом первый вице-губернатор края Василий Усольцев доложил главе региона Владимиру Миклушевскому, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

По словам первого заместителя главы края, в понедельник в Управлении Росреестра по Приморскому краю были зарегистрированы договоры аренды недвижимого имущества Радиоприбора, заключенные между предприятием и Дубненским машиностроительным заводом (ДМЗ). Завершение данной процедуры позволяет начать набор сотрудников в новый филиал ДМЗ.

"Со вторника, 4 апреля, в Приморье заезжает группа от Дубненского машиностроительного завода по набору кадров. Специалисты также займутся инвентаризацией имущества завода, необходимой для запуска производства", – обозначил Василий Усольцев.

Планируется, что численность рабочих на заводе на конец текущего года составит около 600-700 человек.

Напомним, благодаря вмешательству Администрации Приморского края и федеральных коллег "Радиоприбор" заключил трехлетний контракт на выполнение гособоронзаказа на год раньше.

"С нашей стороны были приложены все возможные усилия, чтобы оказавшийся на грани краха частный завод смог продолжить свою производственную деятельность. В этом году предприятие продолжит свою работу, это очень важно", – заявил губернатор Владимир Миклушевский.

Более того, по инициативе главы Приморья из краевого резервного фонда было направлено почти 180 миллионов рублей на частичное погашение долгов по зарплатам.

Выплаты остальных долгов по заработной плате будут осуществляться после реализации имущества завода – этим займется конкурсный управляющий.  Вовлеченное в технологический процесс имущество будет сформировано как единый лот и продано по особому порядку, при этом производственный процесс не прекратится. Не вовлеченное имущество будет распродано по частям.

Метки: Радиоприбор

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