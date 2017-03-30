Кинофестиваль "Точка возврата"приглашает к участию приморских кинематографистов

Третий Фестиваль Игрового Любительского кино "Точка Возврата" пройдет в Хабаровске в сентябре 2017 года. Дважды фестиваль проходил на городском уровне, в этом году "Точка возврата" обрёл статус дальневосточного. А значит, теперь он объединяет кинематографистов-любителей от Берингова пролива до российско-китайских границ, сообщает ЕНВ.

Принять участие в конкурсном отборе могут все желающие. Достаточно придумать историю, написать по ней сценарий, собрать команду единомышленников, снять и смонтировать свой фильм.

Далее на сайте фестиваля заполняется заявка, и фильм (если его тема соответствует теме фестиваля) принимается к участию в конкурсной программе. В конце июня пройдут региональные полуфиналы, где будут определены фильмы-претенденты на попадание в Суперфинал.

Суперфинал фестиваля пройдет в Хабаровске в конце сентября. Его программа обещает быть насыщенной: мастер-классы от столичных кинематографистов, разборы конкурсных работ, показ фильмов в кинотеатре с вручением призов в различных номинациях. Главный приз (Гран-При фестиваля) – 100 000 рублей.

31 марта во Владивостоке при поддержке Кинокомиссии Приморского края пройдет встреча организаторов фестиваля с местными кинематографистами. Создатели "Точки возврата" расскажут о том, как приморские кинематографисты-любители смогут принять участие в "Точке Возврата", как приморские СМИ могут помочь своим кинолюбителям выйти на большие Дальневосточные экраны, покажут фрагменты фестивальных фильмов прошлых лет.

Встреча с организаторами кинофестиваля "Точка возврата" пройдет во Владивостоке 31 марта 2017г. в арт-студии "Квартира №1", ул. Светланская, 9, начало в 18:30.