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В мире

29 марта 2017, 14:10
Северная Корея ищет иностранных инвесторов для развития туристической индустрии

Северная Корея ищет иностранных инвесторов для развития туристической индустрии

В попытке подсластить сделку, власти разрешили развитие казино на борту лайнера

Лидер КНДР Ким Чен Ын для развития туристической индустрии ищет $20 млн. на покупку круизного лайнера Royale Star, который сейчас ходит под флагом Сингапура. Это судно класса "Дмитрий Шостакович" было построено в 1980 году. Royale Star вмещает тысячу пассажиров и, по планам Пхеньяна, будет курсировать между Владивостоком и туристическим курортом на горе Кумган в северной части страны, сообщает ЕНВ со ссылкой на Financial Times.

Туристический регион горы Кумган был местом начала сотрудничества между двумя Кореями в период разрядки в начале 2000-х годов. Но в 2008 году южнокорейский турист был застрелен солдатами во время прогулки на пляже, вызвав возмущение у Сеула и приостановку туров. С тех пор отношения между странами ухудшились.

"Мы стараемся разнообразить международный туризм на всемирно известной горе Кумгана, пользуясь услугами круизных судов",- говорится на официальном сайте региона.

Судно даже может похвастаться специально лицензированным казино на борту, несмотря на то, что азартные игры являются незаконными в Северной Корее. Казино уже построено, наряду с караоке-залом, магазином беспошлинной торговли, массажным кабинетом и салоном красоты.

Это происходит на фоне сообщений турагентов о растущем интересе к КНДР, даже когда провокации Ким Чен Ына вызывают раздражение у международного сообщества.

Метки: круиз, Северная Корея, туризм

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