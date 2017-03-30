Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

29 марта 2017, 13:30
Депутаты рассмотрели отчет о работе приморских аудиторов за 2016 год

Депутаты рассмотрели отчет о работе приморских аудиторов за 2016 год

В результате проведенных мероприятий в бюджет возвращено более 100 миллионов рублей

В течение прошлого года приморскими аудиторами было проведено 118 экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, в том числе: 22 экспертно-аналитических мероприятия, 42 внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств краевого бюджета за 2015 год и 54 контрольных мероприятия, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Как сообщил депутатам председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края Игорь Ватулин объем проверенных средств составил 44,5 млрд рублей, объем выявленных финансовых нарушений составил 302 млн рублей, в том числе: незаконное использование средств - 59,9 млн рублей, потери бюджетов всех уровней - 22,4 млн рублей, нарушения бухгалтерского учета - 145,1 млн рублей, прочие финансовые нарушения - 67,5 млн рублей.

Объем неэффективного использования средств составил 246 млн рублей. Сумма средств, восстановленных как в ходе контрольных мероприятий, так и возмещенных в последующем периоде, в краевой бюджет составила 105,3 млн. рублей.

По итогам проведенных контрольных мероприятий главным распорядителям средств краевого бюджета, иным участникам бюджетного процесса для устранения выявленных нарушений внесено 39 представлений, из которых 23 исполнено в полном объеме.

Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян отметил, что аудиторами Контрольно-счетной палаты была проделана большая работа по проверке законности и эффективности использования значительного объема бюджетных средств в таких сферах, как образование, здравоохранение, дорожное строительство. КСП проведена экспертиза проектов законов о краевом бюджете, бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. При внесении поправок в краевой бюджет частично учтены предложения Контрольно-счетной палаты: увеличены расходы на реализацию мероприятий государственных краевых программ: "Развитие здравоохранения", "Развитие образования", "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" и ряда других.

Особое внимание в ходе обсуждения отчета парламентарии уделили контрольным мероприятиям в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Приморского края. Было проверено 605 закупок на общую сумму более 11 млрд рублей, из них по 276 закупкам (45,6 процента от проверенных закупок) в объеме 1,8 млрд рублей (16,4 процента от общей суммы проверенных закупок) выявлены нарушения законодательства о контрактной системе и законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц. Всего при проведении аудита в сфере закупок выявлено 708 нарушений законодательства о контрактной системе, из них 20 финансовых нарушений на сумму 137,5 млн рублей и 120 нарушений законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц, из них 7 финансовых нарушений на сумму 765,5 млн рублей.

Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Дмитрий Новиков акцентировал внимание на необходимости особого контроля за проведением конкурсов на поставку медицинских препаратов и оборудования в медицинских учреждениях. Игорь Ватулин сообщил, что данному вопросу уделяется особое значение, разработан план совместных действий с другими органами.

Отчет о деятельности КСП за 2016 год принят к сведению на мартовской сессии краевого парламента

Метки: Контрольно-счетная палата, отчет 2016

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Александр Юров станет новым вице-губернатором Приморского краяАлександр Юров станет новым вице-губернатором Приморского края
27 марта 2017, 15:40
Новость об отставке замглавы стала неожиданностью даже для сотрудников администрации
Приморье попало в список регионов с высоким протестным показателемПриморье попало в список регионов с высоким протестным показателем
27 марта 2017, 11:30
Прежде всего, эксперты связывают это с экономической и, в частности, портовой деятельностью в регионе
Во Владивостоке зарегистрировались 28 кандидатов для участия в предварительном партийном голосованииВо Владивостоке зарегистрировались 28 кандидатов для участия в предварительном партийном голосовании
25 марта 2017, 12:10
На официальном сайте предварительного голосования все желающие могут ознакомиться со списком участников из разных регионов России

Последние новости

Госавтоинспекция Приморья информирует о введении ограничений для начинающих водителейГосавтоинспекция Приморья информирует о введении ограничений для начинающих водителей
сегодня, 17:20
Принятые решения приведут к улучшению обстановки на российских дорогах
Во Владивостоке в ходе обыска у одного из организаторов сети казино обнаружено 42,5 млн. рублейВо Владивостоке в ходе обыска у одного из организаторов сети казино обнаружено 42,5 млн. рублей
сегодня, 16:20
С апреля 2016 года по март 2017 года, группа лиц незаконно организовала и проводила азартные игры вне игорной зоны
Минвостокразвития предлагает защитить права инвесторов в сфере аквакультуры на Дальнем ВостокеМинвостокразвития предлагает защитить права инвесторов в сфере аквакультуры на Дальнем Востоке
сегодня, 15:50
ФРДВ планирует создать автоматизированную информационную систему с интерактивной картой рыбоводствных участков

Опрос:

Считаете ли вы людей, которые покупают себе водительское удостоверение, потенциальными убийцами на дорогах?


Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки
20.03.2017 17:30
Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению
16.03.2017 12:00
Юрий Авдеев: Раскрыли мешок с льготами, а что дальше?

Самые популярные

Горячие обсуждения

18.03.2017 17:00
Осиротевшие тигрята переехали в просторный вольер общей площадью около 1га 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+