Депутаты рассмотрели отчет о работе приморских аудиторов за 2016 год

В течение прошлого года приморскими аудиторами было проведено 118 экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, в том числе: 22 экспертно-аналитических мероприятия, 42 внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств краевого бюджета за 2015 год и 54 контрольных мероприятия, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Как сообщил депутатам председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края Игорь Ватулин объем проверенных средств составил 44,5 млрд рублей, объем выявленных финансовых нарушений составил 302 млн рублей, в том числе: незаконное использование средств - 59,9 млн рублей, потери бюджетов всех уровней - 22,4 млн рублей, нарушения бухгалтерского учета - 145,1 млн рублей, прочие финансовые нарушения - 67,5 млн рублей.

Объем неэффективного использования средств составил 246 млн рублей. Сумма средств, восстановленных как в ходе контрольных мероприятий, так и возмещенных в последующем периоде, в краевой бюджет составила 105,3 млн. рублей.

По итогам проведенных контрольных мероприятий главным распорядителям средств краевого бюджета, иным участникам бюджетного процесса для устранения выявленных нарушений внесено 39 представлений, из которых 23 исполнено в полном объеме.

Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян отметил, что аудиторами Контрольно-счетной палаты была проделана большая работа по проверке законности и эффективности использования значительного объема бюджетных средств в таких сферах, как образование, здравоохранение, дорожное строительство. КСП проведена экспертиза проектов законов о краевом бюджете, бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. При внесении поправок в краевой бюджет частично учтены предложения Контрольно-счетной палаты: увеличены расходы на реализацию мероприятий государственных краевых программ: "Развитие здравоохранения", "Развитие образования", "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" и ряда других.

Особое внимание в ходе обсуждения отчета парламентарии уделили контрольным мероприятиям в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Приморского края. Было проверено 605 закупок на общую сумму более 11 млрд рублей, из них по 276 закупкам (45,6 процента от проверенных закупок) в объеме 1,8 млрд рублей (16,4 процента от общей суммы проверенных закупок) выявлены нарушения законодательства о контрактной системе и законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц. Всего при проведении аудита в сфере закупок выявлено 708 нарушений законодательства о контрактной системе, из них 20 финансовых нарушений на сумму 137,5 млн рублей и 120 нарушений законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц, из них 7 финансовых нарушений на сумму 765,5 млн рублей.

Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Дмитрий Новиков акцентировал внимание на необходимости особого контроля за проведением конкурсов на поставку медицинских препаратов и оборудования в медицинских учреждениях. Игорь Ватулин сообщил, что данному вопросу уделяется особое значение, разработан план совместных действий с другими органами.

Отчет о деятельности КСП за 2016 год принят к сведению на мартовской сессии краевого парламента