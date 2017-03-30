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Китай

29 марта 2017, 13:10
В Китае проходит "туалетная революция" для привлечения туристов

В Китае проходит "туалетная революция" для привлечения туристов

В 2017 году ТАР выделит 173 млн. долл США на строительство и реконструкцию двух тысяч туалетов

За последние два года в Китае было построено и реконструировано 50 916 общественных туалетов, что составляет 89,33 процента от поставленной в трехлетней программе "Туалетная революция" задачи - 57 000 туалетов. Об этом сообщил глава Государственного управления по делам туризма Китая Ли Цзиньцзао на прошедшем недавно в Гуанчжоу Всекитайском выездном совещании по реализации этой программы.

Как сообщает агенство "Синьхуа", китайская "туалетная революция" ставит целью в первую очередь обеспечить туристические зоны, районы вдоль туристических маршрутов, транспортные узлы, рестораны, туристические развлекательные комплексы и пешеходные зоны для досуга и отдыха достаточным количеством чистых, отвечающих стандартам качества и бесплатных туалетов.

"Это настоящий пятизвездочный туалет, там есть свежие цветы, зарядные устройства и другие полезные вещи" - с восхищением сказал Михаил из России после посещения ландшафтного парка "Городок на воде Губэй", расположенного в пригородном районе Пекина Миюнь. Здесь, где горы встречаются с речными потоками, был построен целый поселок в стиле традиционной китайской архитектуры.

Как отметил Ли Цзиньцзао, ситуация с туалетами в Китае улучшается не только в количественном, но и в качественном выражении. Работа по строительству и реконструкции туалетов проводится в строгом соответствии с национальными стандартами, согласно которым общественные туалеты должны иметься в достаточном количестве, поддерживаться в чистом состоянии и без неприятного запаха, эффективно управляться и быть бесплатными.

Чтобы сделать туалеты еще более экономичными, экологически чистыми, удобными и надежными, в ходе их строительства в Китае активно применяются последние научно-технические достижения.

"Туалетная революция" началась во многих регионах Китая. Согласно национальному стандарту, туалетные кабинки в сельских домах обязаны иметь стены, крышу, дверь, окна и занимать не менее двух квадратных метров площади. При этом унитазы по своей конструкции могут быть сливными или сухими с подземными резервуарами для сбора фекалий.

В этом году "туалетная революция" доберется и до Тибетского автономного района. В строительство общественных уборных в ТАР планируется вложить крупные инвестиции, что позволит улучшить санитарные условия и сделать регион еще более привлекательным для туристов.

В 2017 году ТАР выделит 173 млн. долл США на строительство и реконструкцию двух тысяч туалетов, сказал Лосанг Ямкан, председатель регионального правительства. Работа будет вестись в основном в туристических зонах, вдоль главных дорог и в многолюдных местах.

"По мере быстрого развития китайской экономики, все больше людей стали стремиться к повышению уровня санитарно-гигиенических норм", - сказал основатель Всемирной туалетной организации Шэнь Жуйхуа на 8-й Китайской международной ярмарке туристических товаров в городе Иу провинции Чжэцзян в прошлом году, заверив, что чистые и комфортные туалеты и надлежащий уход за ними привлекут в туристические районы еще большее количество гостей.

Метки: Китай, туалет, туристы

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