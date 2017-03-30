Росгвардия предлагает компенсировать вред в результате действий своих военнослужащих

Росгвардия планирует выплачивать компенсации гражданам и организациям, пострадавшим в результате применения военнослужащими физической силы, оружия, специальных средств, боевой и специальной техники. Компенсации будут выплачиваться после соответствующего решения главы ведомства, следует из проекта документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ЕНВ со ссылкойн на "Парламентскую газету".

"Возмещение вреда, причиненного гражданам и организациям при применении военнослужащим Росгвардии физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, если применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными конституционными законами и федеральными законами, осуществляется на основании решения директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Уточняется, что решение оформляется правовым актом с указанием размера возмещения вреда, рассчитанного на день принятия решения.

"Заявление гражданина или организации о возмещении вреда, причиненного правомерными действиями, с приложением к нему документов, подтверждающих факт и размер причиненного вреда, подается в орган управления, воинскую часть, образовательную организацию высшего образования, организацию войск национальной гвардии РФ, территориальный орган Росгвардии, чьими военнослужащими причинен вред", — подчеркивается в документе.

Кроме того, поясняется, что для рассмотрения заявлений образуется соответствующая комиссия по возмещению вреда, причинённого правомерными действиями. Положение и состав комиссии, а также порядок рассмотрения заявлений, утверждаются директором ведомства.

Как сообщается, финансирование расходов, связанных с выплатой возмещения вреда, будет осуществляться за счёт федерального бюджета, предусматриваемых на эти цели Росгвардией.

Подчёркивается, что действие проекта документа не распространяется на случаи возмещения вреда, причиненного военнослужащими Росгвардии при пресечении теракта.