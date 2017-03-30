Kia ищет дилеров на Дальнем Востоке

"Киа Моторс Рус" рассчитывает на значительное усиление позиций бренда в регионах Сибири и Дальнего Востока. В числе городов, где компания ведет наиболее активный поиск партнеров для развития дилерской сети Kia, – Владивосток, Иркутск, Новосибирск, Омск и Хабаровск, сообщает ЕНВ со ссылкой на жкрнал "АвтоБизнесРевю".

Одновременно с этим первостепенное значение для "Киа Моторс Рус" имеют Казань, Кострома и Набережные Челны. В свою очередь, Волгоград, Воронеж и юг Подмосковья (Серпуховской или Чеховский районы) – регионы для выявления интереса на будущие периоды.

Напомним, в Приморском крае официальным диллером KIA уже является компания "Сумотори-Авто", а "АВТОЦЕНТР ДВ" – официальный дилер KIA в Хабаровске.

Основная ставка делается на партнерство с дилерами, хорошо знакомыми с локальной спецификой и готовыми к быстрому запуску автоцентров, соответствующих стандартам Kia. Высокие требования компания предъявляет не только к объемам продаж и финансовому положению потенциальных кандидатов, но и к способности обеспечить высокое качество обслуживания клиентов.

Выбор дилера в каждом регионе будет проводиться на конкурсной основе и в соответствии со списком приоритетных направлений развития. Подробная информация размещена на официальном сайте Kia в России. В настоящее время сеть "Киа Моторс Рус" насчитывает 179 дилеров в 93 городах. С 2010 года в России внедряется глобальная концепция "Красный куб", подразумевающая современный дизайн фасадов и шоу-румов автоцентров марки, а также активную интеграцию digital-технологий. На сегодняшний день уже около 80% дилеров привели свои помещения в соответствие с этими стандартами.

"Широкий модельный ряд Kia и развитая дилерская сеть дали свои бизнес-дивиденды. Согласно данным АЕБ, в феврале 2017 года доля марки на российском рынке составила 11,6%, а результат по итогам первых двух месяцев года достиг 12,3%. Это лучший показатель среди всех иностранных брендов, представленных в России. Однако потенциал продаж Kia еще далеко не исчерпан", – подчеркивают в "Киа Моторс Рус".