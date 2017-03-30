В Приморье артиллеристы выполняют учебно-боевые стрельбы

В рамках предстоящих проверок в Приморье проходит масштабный полевой выход артиллерийских подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа. В мероприятии боевой подготовки на Сергеевском полигоне задействовано более двух с половиной тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц боевой и специальной техники, сообщает ЕНВ.

В ходе проведения полевого выхода артиллеристам предстоит выполнить более 250 различных огневых задач с применением армейских самоходных пушек "Гиацинт-С", реактивных систем залпового огня "Град" и "Торнадо", самоходных гаубиц "МСТА-С", "Акация" и "Гвоздика", противотанковых орудий "Рапира", минометов "Поднос", а также 240-мм самоходных минометов "Тюльпан".

Артиллеристы выполняют учебно-боевые стрельбы прямой и полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций с применением различных типов боеприпасов по одиночным и групповым целям. Стрельбы проходят как в дневное, так и в ночное время суток. Особое внимание во время полевых занятий уделяется работе расчетов на навигационной аппаратуре, артиллерийской баллистической станции, средствах связи, изучению методики ведения разведки, корректировке огня артиллерии.

Целью учений является поэтапное слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование боевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении огнем при обороне и наступлении. На полигонах артиллеристы поочередно проходят все этапы боевой учебы - от одиночной подготовки военнослужащих до выполнения огневых задач в составе подразделений. Артиллеристы отработают комплексы дневных и ночных стрельб по мишеням, выполнят зачетные упражнения контрольных стрельб в составе одиночных расчетов и батарей. По итогам лагерного сбора будет проведено тактическое учение по управлению огнем артиллерии.

Лучшие артиллерийские расчёты примут участие в окружном этапе конкурса профессиональной выучки "Мастера артиллерийского огня".