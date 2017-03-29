В Приморье суд привлек ООО "Дальневосточный меридиан" к штрафу в размере 1 млн. рублей

В Приморье по материалам проверки транспортной прокуратуры коммерческая организация оштрафована на 1 миллион рублей за совершение коррупционного правонарушения, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВТП.

Приморская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО "Дальневосточный меридиан".

Установлено, что представитель указанной фирмы в ноябре 2015 года предложил должностному лицу ФГБУ "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики" за денежное вознаграждение не проводить проверки законности укомплектования организацией судовых экипажей морских судов. Передача взятки (5 тыс. рублей) проходила под контролем правоохранительных органов.

Транспортный прокурор возбудил в отношении общества дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам рассмотрения материалов суд привлек ООО "Дальневосточный меридиан" к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Взяткодатель ранее привлечен судом к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.