Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

28 марта 2017, 17:00
В Приморье суд привлек ООО "Дальневосточный меридиан" к штрафу в размере 1 млн. рублей

В Приморье суд привлек ООО "Дальневосточный меридиан" к штрафу в размере 1 млн. рублей

Взяткодатель ранее привлечен к штрафу в 200 тыс. рублей.

В Приморье по материалам проверки транспортной прокуратуры коммерческая организация оштрафована на 1 миллион рублей за совершение коррупционного правонарушения, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВТП.

Приморская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО "Дальневосточный меридиан".

Установлено, что представитель указанной фирмы в ноябре 2015 года предложил должностному лицу ФГБУ "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики" за денежное вознаграждение не проводить проверки законности укомплектования организацией судовых экипажей морских судов. Передача взятки (5 тыс. рублей) проходила под контролем правоохранительных органов.

Транспортный прокурор возбудил в отношении общества дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам рассмотрения материалов суд привлек ООО "Дальневосточный меридиан" к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Взяткодатель ранее привлечен судом к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Представитель

Метки: коррупция

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Набирать сотрудников на Радиоприбор начнут на следующей неделеНабирать сотрудников на Радиоприбор начнут на следующей неделе
сегодня, 16:20
Численность рабочих на заводе на конец текущего года составит около 600-700 человек
Росгвардия предлагает компенсировать вред в результате действий своих военнослужащихРосгвардия предлагает компенсировать вред в результате действий своих военнослужащих
сегодня, 12:40
Финансирование расходов, связанных с выплатой возмещения вреда, будет осуществляться за счёт федерального бюджета
В Приморье артиллеристы выполняют учебно-боевые стрельбыВ Приморье артиллеристы выполняют учебно-боевые стрельбы
сегодня, 12:00
На полигоне задействовано более двух с половиной тысяч военнослужащих

Последние новости

Кинофестиваль "Точка возврата"приглашает к участию приморских кинематографистовКинофестиваль "Точка возврата"приглашает к участию приморских кинематографистов
сегодня, 15:30
Принять участие в конкурсном отборе могут все желающие
Kia ищет дилеров на Дальнем ВостокеKia ищет дилеров на Дальнем Востоке
сегодня, 14:40
Сеть "Киа Моторс Рус" насчитывает 179 дилеров в 93 городах
Северная Корея ищет иностранных инвесторов для развития туристической индустрииСеверная Корея ищет иностранных инвесторов для развития туристической индустрии
сегодня, 14:10
В попытке подсластить сделку, власти разрешили развитие казино на борту лайнера

Опрос:

Считаете ли вы людей, которые покупают себе водительское удостоверение, потенциальными убийцами на дорогах?


Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки
28.03.2017 13:10
Татьяна Баштовая: В новом сезоне в моде интеллект, рваные джинсы, колготки в сетку и каблуки
20.03.2017 17:30
Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению
16.03.2017 12:00
Юрий Авдеев: Раскрыли мешок с льготами, а что дальше?

Самые популярные

Горячие обсуждения

18.03.2017 17:00
Осиротевшие тигрята переехали в просторный вольер общей площадью около 1га 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+