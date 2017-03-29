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Экономика

28 марта 2017, 15:30
В правительстве согласован раздел государственной программы "Развитие физической культуры и спорта"

В правительстве согласован раздел государственной программы "Развитие физической культуры и спорта"

Изменения в программу коснулись Дальнего Востока

Согласно изменениям, к 2020 году на территории Дальнего Востока России около 40 процентов жителей будет заниматься спортом, а для половины жителей региона будут доступны общественные спортивные сооружения, сообщает ЕНВ.

 "Наша совместная задача – наполнить реальным содержанием эти "дальневосточные разделы", - отмечает министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. – Для Дальнего Востока в наибольшей степени важно развитие социальной составляющей – образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма. Людям должно быть интересно и комфортно жить на Дальнем Востоке".

Суть дальневосточного раздела программы в том, что на территории Дальнего Востока России появятся новые спортивные комплексы: в Амурской области будут построены два спортивных комплекса (с крытой ледовой ареной на 476 зрителей и физкультурно-оздоровительный комплекс), в Хабаровске будет возведён Краевой дворец единоборств, а в Комсомольск-на-Амуре построят Региональный центр развития спорта. Также в столице Хабаровского края на базе Дальневосточной государственной академии физической культуры будет построен Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки, состоящий из крытого легкоатлетического манежа, футбольного поля, ледового стадиона и универсальные залы.

Из дальневосточных регионов в программу также попали Петропавловск-Камчатский и Якутск. Помимо строительства крупных спортивных сооружений в программе предусмотрена квота в размере 150 млн рублей для возведения малобюджетных сооружений.

Вице-премьер России Виталий Мутко поручил Минспорту и Минвостокразвития совместно разработать мероприятие, целью которого будет развитие спорта на всём Дальнем Востоке.

Сама государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" является одной из 27 программ, в которую включён специальный раздел, посвящённый Дальнему Востоку. Такие разделы утверждаются Минвостокразвитием совместно с Правительством РФ, а контролирует работу по добавлению пунктов в "дальневосточные" разделы полномочный представитель Президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. 

 Соответствующие изменения прописаны Постановлением Правительства России от 7 ноября 2016 года №1137, которое устанавливает порядок формирования "дальневосточных разделов" в государственных и федеральных целевых программах, а также их обязательное согласование с Минвостокразвития России.

Метки: дальневосточные разделы, спорт

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