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28 марта 2017, 14:40
НТВ-ПЛЮС запустило вещание на Дальнем Востоке

НТВ-ПЛЮС запустило вещание на Дальнем Востоке

Компания предлагает для своих абонентов 168 каналов

Компания "НТВ-ПЛЮС" начала спутниковое вещание на территории Дальневосточного федерального округа. Услуги оператора доступны во всех, даже самых удаленных регионах и населенных пунктах. НТВ-ПЛЮС предлагает зрителям Дальнего Востока более 160 каналов, в том числе 14 в HD-качестве. Для их просмотра достаточно подключиться к услугам оператора и оформить подписку на Базовый и дополнительные тематические пакеты: "VIP-Кино", "Суперспорт", "Детский", "Ночной", сообщает ЕНВ.

В настоящий момент пользователи дальневосточных регионов могут подключиться к оператору "Орион-Экспресс", вещающим со спутника "Экспресс-АМ5" и "Трикорол-ТВ". В зону вещания "Орион-Экспресс" входит 100% территории РФ, а "Триколор-ТВ" оказывает услуги только в Якутии и Амурской области, причём не на всей территории. 

В состав Базового пакета входят более 130 качественных спортивных, познавательных и развлекательных каналов, таких как  МАТЧ! АРЕНА HD, МАТЧ! ИГРА HD, МАТЧ! НАШ СПОРТ, Eurosport 1, Animal Planet  Channel, National Geographic, Discovery Channel, Nat Geo WILD, Discovery Science, FOX, MGM Networks HD, HD Life, Русский бестселлер, Русский роман, Disney, Ani, Карусель и многие другие. Стоимость Базового пакета составляет 149 рублей в месяц или 1200 рублей в год в случае единовременной оплаты.

Кроме того, в Базовый пакет оператора войдут три канала в стандарте Ultra HD. Абоненты НТВ-ПЛЮС могут смотреть телевидение сверхвысокой четкости без дополнительной платы. Первый из трех каналов в стандарте Ultra HD уже доступен подписчикам - в состав  Базового пакета включен канал "Fashion ONE 4K".

Наименование дополнительных пакетов телеканалов

Состав пакетов

Размер абонентской платы  (рублей/месяц, включая НДС)

VIP-Кино (16 каналов)

КИНОПРЕМЬЕРА HD
КИНОСЕМЬЯ
КИНОХИТ
КИНОСВИДАНИЕ
Дом Кино Премиум HD
Мужское кино
FOX Life
SONY CHANNEL
Sony Sci-Fi
Настоящее страшное телевидение (НСТВ)
Мир сериала
Дом Кино
Иллюзион+
Русский Иллюзион
ЕвроКино
НТВ Сериал

279

Детский (9 каналов)

Nickelodeon
Cartoon Network
TiJi
JimJam
Gulli Girl
Nick Jr.
Детский мир/Телеклуб
Детский
Мульт

89

Суперспорт (8 каналов)

МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
НАШ ФУТБОЛ HD
Viasat Sport
Eurosport 2
Russian extreme TV
Extreme Sports

399

Ночной

Playboy TV
Русская ночь
Hustler TV

169

Кроме привычного телевизора, посмотреть спортивные телеканалы и трансляции уже сейчас можно и на смартфоне, планшете или компьютере. Для таких пользователей было разработано отдельное приложение НТВ-ПЛЮС ТВ. 

Подключиться к услугам НТВ-ПЛЮС можно у партнеров спутникового оператора, список которых размещен на сайте компании. 

Метки: НТВ-ПЛЮС, спутниковое ТВ

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