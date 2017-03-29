Экс-гендиректор "Мостовика" Олег Шишов вышел по УДО

Сегодня, 28 марта бывший гендиректор "Мостовика" Олег Шишов вышел из колонии №8 в Омске. Как пояснили в региональном УФСИН, экс-глава строительной компании вышел по УДО, сообщает ЕНВ со ссылкой на информационный портал Омска.

"Сегодня в восемь утра Олег Шишов вышел из ворот колонии, так как получил право на условно-досрочное освобождение. Никаких неожиданностей, насколько мы в курсе, не произошло — это стандартная процедура для любого заключенного, выходящего на свободу", - сообщила руководитель пресс-службы УФСИН России по Омской области Светлана Плотникова.

Напомним, "Мостовик" строил объекты к дальневосточному саммиту АТЭС-2012 и большинство объектов к сочинской Олимпиаде-2014. В активе "Мостовика" – сотни реализованных инфраструктурных объектов. Но после завершения Олимпиады компания за считанные месяцы стала банкротом, а ее основатель Олег Шишов оказался за решеткой. В апреле 2014 г. компания инициировала собственное банкротство, в мае его крупнейший кредитор - Сбербанк забрал за долги 19,99% компании.

В конце ноября сотрудники Следственного комитета добились ареста Шишова по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах - по делу океанариума. В начале 2015 г. сообщалось, что бизнесмен стал фигурантом еще трех уголовных дел, возбужденных следственным управлением СКР по Омской области. Он обвинялся в мошенничестве при строительстве трассы в Омске, неуплате налогов на сумму свыше 1 млрд руб. и невыплате 525 000 руб. зарплаты рабочим.

В сентябре 2016 г. Куйбышевский районный суд Омска приговорил Шишова к четырем годам колонии за уклонение от налогов и мошенничество в особо крупном размере. Суд пришел к выводу, что Шишов в 2009-2011 гг. внес в финансовые документы "Мостовика" и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций-контрагентов строительно-монтажных работ на объектах во Владивостоке, Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в составе налоговых вычетов. Фактически они работы не выполняли.

В результате Шишов уклонился от уплаты НДС более чем на 478 млн руб. Кроме того, Шишов похитил полученные в виде аванса 526 млн руб., выделенные на строительство окружной дороги Омска.

В марте 2016 г. Фрунзенский суд Владивостока приговорил Шишова к трем годам колонии и штрафу за пособничество в растрате 1 млрд руб. при строительстве Приморского океанариума. Шишов с ноября 2014 года провел в СИЗО Владивостока, Москвы и Омска.