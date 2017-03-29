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В мире

28 марта 2017, 14:10
Пятнадцать азиатских университетов заключат союз

Пятнадцать азиатских университетов заключат союз

В объединение войдут университеты из КНР, Южной Кореи, Японии, Мьянмы, Малайзии, Сингапура, Индонезии, Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Казахстана и др.

На Боаоском азиатском форуме-2017 ректор университета Гу Бинлинь Цинхуа (КНР) заявил, что 29 апреля будет официально объявлено о заключении Союза 15 азиатских университетов, сообщает ЕНВ.

В данный Союз войдут Университет Цинхуа, Пекинский университет, Гонконгский университет науки и технологии, Сеульский университет, Токийский университет, Чулалонгкорна университет, Университет Янгона, Университет Малайя, Национальный университет Сингапура, Индонезийский университет, Обсерватория Колумбийского университета, Индийский технологический институт Бомбея, Университет Объединенных Арабских Эмиратов в Аль-Айне, Университет Короля Сауда и Назарбаев Университет.

Союз направлен на содействие обмену и сотрудничеству между азиатскими университетами. Одной из задач объединения является совместная подготовка выдающихся талантов в будущем.

"Открытость – будущее направление развития высшего образования, - отметил Гу Бинлинь. - Когда речь идет об экономической глобализации, мы также говорим об интернационализации образования. Создание Союза азиатских университетов – первый шаг университета Цинхуа в реализации глобальной стратегии, - заявил ректор ведущего университета КНР.

Метки: Боаоский азиатский форум 2017

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