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Общество

28 марта 2017, 13:50
В Приморском крае под запретом оказались более 22 тонн овощей и фруктов из Китая

В Приморском крае под запретом оказались более 22 тонн овощей и фруктов из Китая

Они не прошли контроль на границе

Более 22 тонн китайских овощей и фруктов запрещено экспортировать, и, соответственно, реализовывать на территории Приморья по причине несоответствия фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза, сообщает ЕНВ.

 Так, под надзором управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и Сахалинской области оказались около 22,4 тонны овощей и фруктов из Китайской Народной Республики, это яблоки, редис, картофель, грибы, кабачки, черешня, мандарины, груши, лоба, кинза, шпинат, огурцы, томаты, клубника, баклажаны, помело, ананасы, чеснок, салат, сладкий перец и дыни.

Изначально предназначенные к импорту в Приморский край, плоды овощей и фруктов теперь запрещены к ввозу и дальнейшей реализации на территории Приморского края по причине несоответствия фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза.

Во время карантинного фитосанитарного контроля, который был введен вслед за поступлением на склады временного хранения сельскохозяйственной продукции из Китая, сотрудниками Россельхознадзора обнаружено, что владельцем сельскохозяйственной партии в адрес контролирующих органов представлен недействительный фитосанитарный сертификат страны откуда прибыли овощи и фрукты.

Сотрудники федерального ведомства выяснили, что названия продукции, которые указаны в фитосанитарном сертификате, не соответствовали наименованиям, указанным в документах, которые сопровождаются товару. Партия этой продукции изначально поступила через пункт пропуска на государственной границе "Пограничный".

Уже сейчас, по причине нарушения правил ввоза подкарантинной продукции, импорт на территорию Российской Федерации не соответствующих фитосанитарным требованиям фруктов и овощей находится под запретом. А та продукция, которая не прошла соответствующий контроль санитарных служб, отправилась обратно в Китай.

Метки: овощи, Роспотребнадзор, фрукты

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