В Приморье бывшая чиновница возместит 1,8 млн. рублей за проданный ею автомобиль

Прокурор Приморского края обратился в суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации с бывшей государственной служащей регионального управления Росреестра стоимости автомашины Toyota Land Cruiser Prado в размере свыше 1,8 млн. рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Основанием для обращения прокурора в суд послужили поступившие из Управления Росреестра по краю материалы, полученные в результате осуществления, по инициативе прокуратуры края, контроля за расходами федерального государственного гражданского служащего Управления Росреестра по Приморскому краю.

Так, замещая до апреля 2016 г. должность главного специалиста-эксперта отдела верификации и гармонизации данных Единого государственного реестра зарегистрированных прав и государственного кадастра недвижимости Управления Росреестра по краю, на служащую распространялись положения Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Между тем, согласно представленным материалам в 2014 г. чиновницей приобретено в собственность транспортное средство (автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2013 г.), стоимостью не менее 1,8 млн. рублей, что превышало ее общий совокупный доход за три последних года, предшествующих году покупки. При этом при оформлении купли-продажи в договоре была указана стоимость автомобиля в размере порядка 250 тыс. рублей, что свидетельствовало о значительном ее занижении.

Кроме этого, в процессе осуществления процедуры контроля за ее расходами государственная служащая продала спорный автомобиль своему знакомому.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор края обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с неё в доход государства стоимости отчужденной машины Toyota Land Cruiser Prado в размере 1 млн. 848 тыс. 894 рублей, в отношении которой не были представлены сведения, подтверждающие приобретение автомобиля на законные доходы.

Первореченским районным судом г. Владивостока исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Вопросы фактического исполнения судебного решения поставлены на контроль региональной прокуратуры.