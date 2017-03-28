В Приморье расследуется 4 уголовных дела в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилья

Следственный комитет Российской Федерации по Приморскому краю уделяет большое внимание проблеме в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В настоящее время в производстве следователей находятся 4 уголовных дела по указанной тематике, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Так, обвинение в злоупотреблении должностных полномочий предъявлено главе Дальнегорского городского округа Игорю Сахуте. По версии следствия, он организовал проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений (благоустроенной квартиры в многоквартирном доме) на вторичном рынке для переселении граждан по муниципальной адресной программе, по ценам значительно выше средней рыночной стоимости жилых помещений на вторичном рынке, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба бюджету в размере не менее 22 млн. рублей.

В Надеждинском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения двух квартир администрации Надеждинского сельского поселения при исполнении муниципального контракта на долевое строительство многоквартирного жилого дома.Другое уголовное дело по факту мошеннических действий при строительстве домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья расследуется также в городе Лесозаводске. Оба уголовных дела возбуждены по факту мошенничества со стороны неустановленных лиц организации-подрядчика.

Кроме того, в городе Находке возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в сфере предпринимательской деятельности. По версии следствия, генеральный директор коммерческой организации не выполнил все работы, предусмотренные контрактом с администрацией Находкинского городского округа на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на условиях участия в долевом строительстве, при этом часть выделенных на эти цели денег он похитил.

В настоящее время фигурант находится в федеральном розыске. Расследование уголовных дел продолжается.