Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

27 марта 2017, 18:30
В Приморье расследуется 4 уголовных дела в в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилья

В Приморье расследуется 4 уголовных дела в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилья

По данным Следственного комитета дела заведены в Дальнегорске, Надеждинске, Лесозаводске и Находке

Следственный комитет Российской Федерации по Приморскому краю уделяет большое внимание проблеме в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В настоящее время в производстве следователей находятся 4 уголовных дела по указанной тематике, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Так, обвинение в злоупотреблении должностных полномочий предъявлено главе Дальнегорского городского округа Игорю Сахуте. По версии следствия, он организовал проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений (благоустроенной квартиры в многоквартирном доме) на вторичном рынке для переселении граждан по муниципальной адресной программе, по ценам значительно выше средней рыночной стоимости жилых помещений на вторичном рынке, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба бюджету в размере не менее 22 млн. рублей.

В Надеждинском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения двух квартир администрации Надеждинского сельского поселения при исполнении муниципального контракта на долевое строительство многоквартирного жилого дома.Другое уголовное дело по факту мошеннических действий при строительстве домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья расследуется также в городе Лесозаводске. Оба уголовных дела возбуждены по факту мошенничества со стороны неустановленных лиц организации-подрядчика.

Кроме того, в городе Находке возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в сфере предпринимательской деятельности. По версии следствия, генеральный директор коммерческой организации не выполнил все работы, предусмотренные контрактом с администрацией Находкинского городского округа на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на условиях участия в долевом строительстве, при этом часть выделенных на эти цели денег он похитил.

В настоящее время фигурант находится в федеральном розыске. Расследование уголовных дел продолжается.

Метки: аварийное жилье, СК РФ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Азиаты стали чаще вывозить деньги из ПриморьяАзиаты стали чаще вывозить деньги из Приморья
вчера, 16:00
За незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств грозит штраф либо срок до двух лет
Силовики провели обыски в головном офисе банка "Приморье"Силовики провели обыски в головном офисе банка "Приморье"
вчера, 13:10
Оперативники правоохранительных структур во Владивостоке утром блокировали работу головного офиса банка
В России упростят статус получения беженцаВ России упростят статус получения беженца
вчера, 09:00
Из-за обострения ситуации на Украине в Приморье снова могут поступать беженцы

Последние новости

На Дальнем Востоке по программе "Доступный кредит для МСП" финансирование получили более 200 проектвНа Дальнем Востоке по программе "Доступный кредит для МСП" финансирование получили более 200 проектв
вчера, 17:40
Реализация программы льготного кредитования МСП в полном объеме обеспечит прирост дальневосточного ВРП до 2026 года на 27 млрд рублей
Александр Юров станет новым вице-губернатором Приморского краяАлександр Юров станет новым вице-губернатором Приморского края
вчера, 15:40
Новость об отставке замглавы стала неожиданностью даже для сотрудников администрации
Минвостокразвития за 8 лет создат 100 тысяч новых рабочих местМинвостокразвития за 8 лет создат 100 тысяч новых рабочих мест
вчера, 15:10
Такую задачу ставит Минвостокразвития России в государственной программе "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона

Опрос:

Считаете ли вы людей, которые покупают себе водительское удостоверение, потенциальными убийцами на дорогах?


Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению
20.03.2017 17:30
Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению
16.03.2017 12:00
Юрий Авдеев: Раскрыли мешок с льготами, а что дальше?
12.03.2017 12:00
Александр Ивашкин: Приморцы должны кредитным организациям уже два годовых бюджета Владивостока

Самые популярные

Горячие обсуждения

18.03.2017 17:00
Осиротевшие тигрята переехали в просторный вольер общей площадью около 1га 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+