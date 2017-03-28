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Экономика

27 марта 2017, 17:40
На Дальнем Востоке по программе "Доступный кредит для МСП" финансирование получили более 200 проектв

На Дальнем Востоке по программе "Доступный кредит для МСП" финансирование получили более 200 проектв

Реализация программы льготного кредитования МСП в полном объеме обеспечит прирост дальневосточного ВРП до 2026 года на 27 млрд рублей

Фонд развития Дальнего Востока и Сбербанк завершили пилотный этап программы "Доступный кредит для МСП". За 5 месяцев профинансированы более 200 проектов на общую сумму 2,6 млрд рублей, из которых инвестиции ФРДВ - около 1,5 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по одобренным кредитам составила 11,2% годовых, сообщает ЕНВ.

Программа стала поворотной для многих дальневосточных предпринимателей - помогла реализовать новые проекты с меньшими рисками, а также расширить действующий бизнес. Субсидирование процентной ставки из средств ФРДВ позволило снизить стоимость займов для компаний из сегмента МСП на 4-6% относительно среднерыночных показателей, увеличить сроки кредитования (до 3-10 лет), что уменьшило финансовую нагрузку на бизнес в полтора-два раза.

Регионы-лидеры по объемам выданных в рамках программы кредитов: Хабаровский край (550 млн. руб.), Приморский край (534 млн. руб.), Сахалинская область (510 млн. руб.), Камчатский край (483 млн. руб.), Амурская область (299 млн. руб.). Займы выданы на реализацию проектов в различных отраслях - оптовой и розничной торговле, услугах, производстве, транспорте, недвижимости, сельском хозяйстве, телекоммуникациях.

Важность поддержки малого предпринимательства в макрорегионе неоднократно подчеркивал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"В условиях Дальнего Востока с его огромной территорией и низкой плотностью расселения комфортные условия для развития малого бизнеса являются важным условием динамичного развития экономики и социальной сферы. Мы заинтересованы в появлении на Дальнем Востоке мощной прослойки частных предпринимателей, в увеличении роли и вклада сектора МСП в дальневосточную экономику. Небольшие предприятия активно становятся резидентами ТОРов и Свободного порта. Уверен, что многие из них в перспективе смогут не только производить качественную продукцию для внутреннего рынка, но и экспортировать ее в страны АТР", - прокомментировал он завершение первого этапа программы "Доступный кредит для МСП".

По словам генерального директора ФРДВ Алексея Чекункова, программа поддержки МСП затрагивает очень большое количество активных людей на Дальнем Востоке и является крайне важной для ускоренного развития макрорегиона. Поэтому до конца года планируется профинансировать до 1 тысячи проектов в этой сфере на общую сумму до 10 млрд рублей, из которых Фонд инвестирует 5 млрд рублей, а остальные средства предоставят банки-партнеры, круг которых уже в ближайшее время будет существенно расширен.

"Программа эффективно работает. Мы увидели большой отклик со стороны предпринимателей Дальнего Востока. Удалось существенно удешевить финансирование для бизнеса, что позволило реализовать значимые инвестиционные проекты в регионе", - отметила заместитель председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Марина Перебейнус.

Например, предприятие из Комсомольска-на-Амуре смогло закупить высокотехнологичные материалы для производства современных предметов интерьера. В Приморском крае предприниматель значительно расширил площади посева сельскохозяйственных культур за счет приобретения дополнительных земельных участков. Крупный транспортный оператор по Дальнему Востоку и Крайнему Северу увеличил свой флот, расширив комплекс транспортно-логистических услуг.

"Программа хорошая, очень низкий процент относительно предоставляемых сейчас банками", - рассказала индивидуальный предприниматель Ольга Юшкова из Приморского края. По словам амурского фермера Александра Кубарева, кредитная программа поддержки МСП позволит ему приобрести новую сельскохозяйственную технику. Благодаря обновлению парка снизятся затраты на обслуживание и ремонт техники, повысится урожайность. Инициаторам проекта создания Центра детского здоровья из Владивостока льготный кредит позволил закупить современное оборудование для создания центра медицинских услуг для детей во Владивостоке.

"Программа льготного кредитования - хорошее подспорье для малого и среднего бизнеса ДФО, - уверен член Общественного совета при Минвостокразвития, Директор Центра мониторинга развития промышленности Илья Семин. - Сегодня в целом в стране дефицит доступного финансирования - и это один из главных сдерживающих факторов для развития предпринимательства. Такие программы особенно помогают тем предпринимателям, которым банки подняли ставки из-за роста ключевой ставки, и перекредитоваться у них нет возможности: бизнес-планы в этой ситуации становятся нерентабельными. Подобные программы нужно продолжать, и также думать над снижением ставок, поскольку в сравнении с другими странами АТР ставки по кредитам по-прежнему являются неконкурентоспособными".

По словам Президента Региональной общественной организации "Центр социальных инициатив Сахалина и Курил" Виталия Афанасьева, социально-экономическая значимость МСП бесспорна, поэтому важно и в дальнейшем поддерживать, стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства на всех уровнях.

По предварительным оценкам, реализация программы "Доступный кредит для МСП" в полном объеме обеспечит прирост дальневосточного ВРП до 2026 года на 27 млрд рублей. Бюджеты получат около 7,5 млрд рублей дополнительных налогов. Будет создано около 1,3 тыс. новых рабочих мест.

Метки: кредиты, МСП, Фонд развития Дальнего Востока

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