Азиаты стали чаще вывозить деньги из Приморья

В ходе проведения таможенного контроля у гражданина КНДР, улетающего авиарейсом в Пхеньян, сотрудниками таможенного поста Аэропорт Владивосток Владивостокской таможни была обнаружена валюта в размере 33 840 долларов США, не задекларированная по установленной письменной форме, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.

Указанная сумма превышает допустимый размер денежных средств, разрешенных к перемещению физическими лицами без письменного декларирования (10 000 долларов США).

В ходе опроса гражданина КНДР было установлено, что он неоднократно пересекал таможенную границу и перемещал валюту, предоставлял пассажирскую таможенную декларацию и был знаком с правилами ее оформления. Вся валюта была изъята в целях ее исследования и установления подлинности. По результатам экспертизы ее подлинность была подтверждена.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза наличных денежных средств, совершенное в крупном размере, было возбуждено уголовное дело, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – наложение штрафа в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.

Двумя днями раньше было возбуждено уголовное дело по этой же статье в отношении гражданина КНР, улетавшего авиарейсом в Харбин. У него в ходе таможенного оформления сотрудниками этого же таможенного поста была обнаружена незадекларированная в установленной форме и частично сокрытая от таможенного контроля валюта в размере 30 000 долларов США, 2 000 российских рублей, 100 китайских юаней, 35 украинских гривен, 13 8500 вьетнамских донгов, 2000 тайландских бат, 130 гонконгских долларов и 1000 малагасийских ариари.

По официальному курсу иностранных валют Центрального банка России общая сумма указанной валюты в эквиваленте составила 20 129 долларов США (за вычетом 10 000 долларов США, которые были возвращены гражданину КНР, как разрешенные к перемещению физическими лицами без письменного декларирования) или 1 241 166 рублей.