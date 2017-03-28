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Политика

27 марта 2017, 15:40
Александр Юров станет новым вице-губернатором Приморского края

Александр Юров станет новым вице-губернатором Приморского края

Новость об отставке замглавы стала неожиданностью даже для сотрудников администрации

Должность вице-губернатора Приморского края займет заместитель главы администрации Владивостока Александр Юров. 27 марта вице-мэр подал заявление об отставке, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

На работу в Администрацию Приморья перейдет заместитель главы администрации – начальника управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока Александр Юров, курировавший также такие направления, как международные отношения, туризм, наружная реклама и информация.

В муниципальной администрации место Юрова займет Андрей Брик, долгое время работавший директором приморского филиала ФГУП "Почта Россия".

Отметим, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно подчеркивал, что кадровые перестановки необходимы для работы в новом формате, требующем новых идей, компетентности и ответственности.


Метки: вице-губернатор

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