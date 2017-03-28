Минвостокразвития за 8 лет создат 100 тысяч новых рабочих мест

Минвостокразвития в рамках реализации программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" поставило задачу – к 2025 году создать 97, 8 тысяч рабочих мест на Дальнем Востоке, для чего планируется привлечь 2 трлн. 351,7 млрд. частных инвестиций в ТОРы и в другие проекты. Соответствующие изменения в программу уже одобрены представителями комитетов палат российского парламента и внесены в проект специальным постановлением Правительства, сообщает ЕНВ.

Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, отметил что финансирование проекта установлено на уровне 17 млрд. в 2017 году и 20 млрд. рублей в 2018 – 2019 годах, тогда как в первоначальном варианте на 2017 год было запланировано выделить 315 804,82 млн. рублей, а в 2018 году - 266 023,72 млн. (в 2019 - 431 497,54 млн).Если сравнивать данные цифры с теми, что выделялись в предыдущих годах, можно сделать вывод об увеличении финансирования программы (2015 - 228 252,61 млн., и 2016 - 273 635,26 млн.).

Также Артур Ниязметов прокомментировал принятие изменений: "Документ был рассмотрен профильными Комитетами Совета Федерации и Госдумы. По мнению парламентариев, все мероприятия госпрограммы развития Дальнего Востока и Байкальского региона должны получить должное финансирование". По его словам основная задача программы – "объединить и синхронизировать в рамках госпрограммы все мероприятия, направленные на развитие дальневосточного региона, на федеральном и региональном уровне, а также учесть планы развития госкомпаний", для чего ведётся работа по выделению "дальневосточных разделов" в 27 отраслевых государственных программах.

Напомним, что в июле прошлого года данная программа была сокращена примерно в 20 раз, причиной чего была заморозка в номинальном выражении расходов бюджета на уровне 15,78 трлн рублей. "Изменения обусловлены, в том числе, имеющимися результатами использования новых инструментов развития Дальнего Востока: режима Свободного порта Владивосток, территорий опережающего социально-экономического развития и государственной поддержки инвестиционных проектов", — заявили тогда в Минвостокразвития России.