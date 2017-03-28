Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

27 марта 2017, 15:10
Минвостокразвития за 8 лет создат 100 тысяч новых рабочих мест

Минвостокразвития за 8 лет создат 100 тысяч новых рабочих мест

Такую задачу ставит Минвостокразвития России в государственной программе "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона

Минвостокразвития в рамках реализации программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" поставило задачу – к 2025 году создать 97, 8 тысяч рабочих мест на Дальнем Востоке, для чего планируется привлечь 2 трлн. 351,7 млрд. частных инвестиций в ТОРы и в другие проекты. Соответствующие изменения в программу уже одобрены представителями комитетов палат российского парламента и внесены в проект специальным постановлением Правительства, сообщает ЕНВ.

Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, отметил что финансирование проекта установлено на уровне 17 млрд. в 2017 году и 20 млрд. рублей в 2018 – 2019 годах, тогда как в первоначальном варианте на 2017 год было запланировано выделить  315 804,82 млн. рублей, а в 2018 году - 266 023,72 млн. (в 2019 - 431 497,54 млн).Если сравнивать данные цифры с теми, что выделялись в предыдущих годах, можно сделать вывод об увеличении финансирования программы (2015 - 228 252,61 млн., и 2016 - 273 635,26 млн.).

Также Артур Ниязметов прокомментировал принятие изменений: "Документ был рассмотрен профильными Комитетами Совета Федерации и Госдумы. По мнению парламентариев, все мероприятия госпрограммы развития Дальнего Востока и Байкальского региона должны получить должное финансирование". По его словам основная задача программы – "объединить и синхронизировать в рамках госпрограммы все мероприятия, направленные на развитие дальневосточного региона, на федеральном и региональном уровне, а также учесть планы развития госкомпаний", для чего ведётся работа по выделению "дальневосточных разделов" в 27 отраслевых государственных программах. 

Напомним, что в июле прошлого года данная программа была сокращена примерно в 20 раз, причиной чего была заморозка в номинальном выражении расходов бюджета на уровне 15,78 трлн рублей. "Изменения обусловлены, в том числе, имеющимися результатами использования новых инструментов развития Дальнего Востока: режима Свободного порта Владивосток, территорий опережающего социально-экономического развития и государственной поддержки инвестиционных проектов", — заявили тогда в Минвостокразвития России.

Метки: Минвостокразвития, рабочие места

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

На Дальнем Востоке по программе "Доступный кредит для МСП" финансирование получили более 200 проектвНа Дальнем Востоке по программе "Доступный кредит для МСП" финансирование получили более 200 проектв
вчера, 17:40
Реализация программы льготного кредитования МСП в полном объеме обеспечит прирост дальневосточного ВРП до 2026 года на 27 млрд рублей
Во Владивостоке пройдет специализированная выставка "Дальагро. Продовольствие"Во Владивостоке пройдет специализированная выставка "Дальагро. Продовольствие"
вчера, 14:40
В рамках выставки пройдет круглый стол "Перспективы выхода продукции приморских товаропроизводителей на внешние рынки"
Россия и Китай проведут совместные исследования осетровых в пограничных водах реки Амур в 2017 годуРоссия и Китай проведут совместные исследования осетровых в пограничных водах реки Амур в 2017 году
25 марта 2017, 14:00
Во ходе сессии Смешанной Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства стороны утвердили план совместных мероприятий

Последние новости

В Приморье расследуется 4 уголовных дела в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жильяВ Приморье расследуется 4 уголовных дела в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилья
вчера, 18:30
По данным Следственного комитета дела заведены в Дальнегорске, Надеждинске, Лесозаводске и Находке
Азиаты стали чаще вывозить деньги из ПриморьяАзиаты стали чаще вывозить деньги из Приморья
вчера, 16:00
За незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств грозит штраф либо срок до двух лет
Александр Юров станет новым вице-губернатором Приморского краяАлександр Юров станет новым вице-губернатором Приморского края
вчера, 15:40
Новость об отставке замглавы стала неожиданностью даже для сотрудников администрации

Опрос:

Считаете ли вы людей, которые покупают себе водительское удостоверение, потенциальными убийцами на дорогах?


Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению
20.03.2017 17:30
Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению
16.03.2017 12:00
Юрий Авдеев: Раскрыли мешок с льготами, а что дальше?
12.03.2017 12:00
Александр Ивашкин: Приморцы должны кредитным организациям уже два годовых бюджета Владивостока

Самые популярные

Горячие обсуждения

18.03.2017 17:00
Осиротевшие тигрята переехали в просторный вольер общей площадью около 1га 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+