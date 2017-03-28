Во Владивостоке пройдет специализированная выставка "Дальагро. Продовольствие"

29 марта во Владивостоке пройдет 18 международная аграрно-продовольственная выставка "Дальагро. Продовольствие". Начнет свою работу выставка на новой площадке "Терминал Экспо" в районе бывшего аэропорта Владивостока и простоит три дня. На "Дальагро" будет представлена продукция из разных регионов России, а также Китая, Южной Кореи и других стран. По итогам выставки планируется заключить договоренности между странами, сообщает ЕНВ.



Мероприятие пройдет на самой крупной выставочной арене Владивостока "Терминал Экспо". Это 3000 кв.м закрытой выставочной площади, 1000 кв.м. – открытой выставочной площади, парковка – 1000 машиномест, свободный заезд, 30 мин. до Владивостока, 10 мин. до Артема, конференц-залы (до 250 человек), кафе.



На выставке "Дальагро. Продовольствие" будет представлена сельскохозяйственная и продовольственная продукция из 16 регионов России, Китая, Республики Корея, Новой Зеландии и Шри-Ланки.



С одной стороны, работники сельского хозяйства Приморского края смогут приобрести в регионе специализированную технику, удобрения, посевной материал и упаковку. Все технические сооружения будут представлены компаниями из Владивостока, Ижевска, Красноярска, Миасса, Москвы, Республики Бурятия, Уссурийска, Череповца и Щёлково.



Помимо этого, сельхозтоваропроизводители примут участие в огромной деловой программе, благодаря чему ознакомятся с изменениями в законодательной и нормативной базе, а также обсудят тенденции к изменениям в этой сфере.



30 марта пройдет основное мероприятие официальной программы выставки – конференция "Развитие агропромышленного комплекса Приморского края".



В рамках конференции будут обсуждаться такие вопросы, как система государственной поддержки агропромышленного комплекса, сельскохозяйственная кооперация и перспективы выхода приморских товаропроизводителей на внешние рынки. Будет затронут вопрос нормативно-правового регулирования качества сельскохозяйственной и продовольственной продукции.



В подготовке этой части программы приняли участия эксперты и специалисты Департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Департамента международного сотрудничества Приморского края, Инвестиционного агентства Приморского края, Государственной ветеринарной инспекции Приморского края, Приморской государственной сельскохозяйственной академии, Приморского филиала ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" и Союза животноводов региона. А эксперты Приморского научно-исследовательского института сельского хозяйства подготовили семинар о тенденциях развития растениеводства и овощеводства в Приморье.



Формат выставки позволит решить много важных вопросов в сфере сельского хозяйства края: найти новые рынки сбыта, встроится в развивающуюся систему, наладить связь между фермерами и странами Азии.



У представителей выпускающей продукции и технических средств будет возможность показать новинки отрасли, как специалистам, так и широкой публике. Не выезжая за пределы края, у них будет возможность ознакомиться и заключить контракты с производителями из регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Благовещенска, Красноярска, Томска, Южно-Сахалинска, а также КНР и Южной Кореи.



Основные производители представят на выставке широкий ассортимент органических натуральных продуктов питания, это: мясная, рыбная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, соки, пиво, безалкогольные и алкогольные напитки, чай, масложировую продукцию, фрукты, консервы.



Также здесь будет возможно продегустировать продукцию, получить информацию напрямую у производителей о ее составе, о возможности хранения и перевозки.



Для специалистов перерабатывающей отрасли на мероприятии также будут организованы круглые столы и семинары. Например, во второй день мероприятия пройдёт круглый стол "Взаимодействие торговых организаций с поставщиками пищевой продукции", организованный Департаментом лицензирования и торговли региона.



Выставку "Дальагро. Продовольствие" посетят 6 официальных делегаций, которые возглавляют мэры и заместители мэров китайских городов Шеньян, Харбин, Муданцзян, Суйфэньхэ, Сыпин, ЯКАО. Впервые на выставке будет работать "Центр Закупок", на котором можно будет заключить договора с представителями компаний из Китая о поставке продукции на китайский рынок, а также обговорить условия поставок продукции в торговые сети Приморского края.



За последние несколько лет в странах Азиатско-Тихоокеанского региона во много раз вырос спрос на российские продукты питания. Но российские экспортеры помимо положительных моментов сталкиваются с большими трудностями в работе. Поэтому на мероприятии "Центр развития экспорта Приморского края" проведёт круглый стол о возможностях выхода продукции приморских товаропроизводителей на рынки зарубежных стран. Во время круглого стола китайские специалисты расскажут российским товаропроизводителям об особенностях работы на китайском рынке.



В канун дачного сезона на выставке можно будет приобрести семена, саженцы, посадочный материал, удобрения, получить консультации по вопросам выращивания, борьбы с сорняками и вредителями. Продукция, представленная на выставке, изготовлена на современном оборудовании, с использованием качественного сырья, отвечает международным стандартам.



Три выставочных дня пройдут при поддержке Администрации Приморского края и под воздействием Торгово-промышленной палаты РФ. Их организаторы – Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморья и ООО "Дальэкспоцентр".

