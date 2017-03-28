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Китай

27 марта 2017, 14:00
Проходит Боаоский азиатский форум 2017 в Китае

В Китае проходит Боаоский азиатский форум-2017

В форуме принимают участие более 1800 представителей Китая и других стран и регионов мира

С 23 по 26 марта в местечке Боао провинции Хайнань проходит Боаоский азиатский форум-2017. В нынешнем году форум проходит под девизом "Глобализация и свободная торговля: Азиатские перспективы". Темами форума станут глобализация, экономический рост, реформы и новая экономика. На форуме запланировано 65 мероприятий, в частности, открытие форума, пленарное заседание, 44 подфорума, 17 круглых столов, а также два тематических банкета. В его работе принимают участие более 1800 представителей стран и регионов мира, сообщает ЕНВ.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравление участникам Боаоского азиатского форума - 2017. За это время форум, обращая взор на весь мир, сыграл весомую роль в консолидации Азии, продвижении сотрудничества в регионе и повышении влиятельности Азии, отметил Си Цзиньпин.

На пресс-конференции исполнительный секретарь Боаоского азиатского форума Чжоу Вэньчжун сообщил, что на нынешнем форуме утверждены четыре приоритета обсуждений, которые кратко обозначены, как: "Пояс и Путь", "рост", "реформирование" и "новая экономика". На форуме запланировано 65 мероприятий, в частности, открытие форума, пленарное заседание, 44 подфорума, 17 круглых столов, а также два тематических банкета.

Напомним, Боаский Азиатский Форум (БАФ) учреждён в 2001 году и является неправительственной и некоммерческой международной организацией. Каждую весну проходят в курортном городке Боао на Восточном побережье Хайнаня. Цель БАФ - содействик экономическому сотрудничеству в Азии и предоставлении интеллектуальной поддержки для обеспечения устойчивого роста региональной экономики.За Форумом прочно закрепилась репутация "Восточного Давоса".

Метки: форум-2017

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