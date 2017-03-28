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Стиль жизни

27 марта 2017, 13:30
В Нахимовском училище прошёл День открытых дверей
В Нахимовском училище прошёл День открытых дверей
Во Владивостоке в Нахимовском училище прошёл День открытых дверей
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Во Владивостоке в Нахимовском училище прошёл День открытых дверей

Более полутора тысяч гостей пришли на мероприятие

Мероприятие, проводимое с целью привлечения нахимовцев нового набора в 5 (пятые) классы на 2017-2018 учебный год вызвало большой интерес со стороны родителей будущих воспитанников. Если в 2016 году конкурс составлял более четырех человек на место, то в этом году руководство Владивостокского филиала нахимовского военно-морского училища ожидает более жесткую конкуренцию, сообщает ЕНВ.

Сбор у контрольно-пропускного пункта начинается намного раньше назначенного часа. Среди гостей целые семьи с мамами и папами, дедушками и бабушками и, конечно, внуками. Для юных экскурсантов третий год подряд распахивает двери одно из лучших образовательных учреждений страны. С этого года Владивостокское президентское кадетское училище обрело еще один престижный статус- вошло в состав нахимовских учебных заведений. Поэтому можно сказать, что в училище опять премьера. 

Родителей и будущих абитуриентов приветствует начальник училища Владимир Бураков. Вслед за приветствием гостей разделяют на группы. Во главе каждой становится юный гид - нахимовец. Маршрут экскурсии пролегает по всем корпусам училища, начиная с медпункта и заканчивая столовой. Особый восторг у родителей вызывают учебные классы и кабинеты дополнительного образования.

Более полутора тысяч гостей. Новая рекордная цифра филиала Нахимовского училища во Владивостоке. Впереди последняя учебная четверть и переводные экзамены для нахимовцев. А тем, кто только мечтает влиться в нахимовское братство, еще предстоит сдавать вступительные экзамены.   

Штатная численность обучающихся — 560 воспитанников. В настоящее время в филиале обучается 372 нахимовца с 5 по 9 класс.

Учебный корпус училища оснащен самым современным оборудованием. Его информационная инфраструктура позволяет вести образовательную деятельность с использованием современных компьютерных технологий, проводить занятия в режиме видеоконференцсвязи  с другими образовательными учреждениями Российской Федерации.

Комплектация кабинетов физики, химии, биологии, лингафонных кабинетов для изучения иностранных языков обеспечивает возможность проведения практических и лабораторных занятий углубленного уровня.

"Я просто потрясена увиденным", - не может сдержать эмоций гостья Дня открытых дверей Елена Исакова, которая пришла сюда вместе сыном – четвероклассником. - "Поразили лабораторные классы биологии и физики, кабинеты технологии, после посещения тренажерного зала и кабинета авиамоделирования сама захотела здесь учиться. А сын Рустам окончательно убедился в своем выборе - будет поступать сюда в этом году". 

Все учебные классы оборудованы интерактивными досками. Рабочее место каждого ученика оснащено компьютером. Реализуются образовательные программы основного общего образования (5-9 классы), а также программы дополнительного образования.

Воспитанники проживают по 2 человека в комнате в комфортных общежитиях со всеми удобствами.

Нормативный срок обучения в филиале НВМУ (Владивостокское ПКУ) – 7 лет. Обучение осуществляется с 5-го класса.

Метки: Нахимовское училище, ТОФ

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