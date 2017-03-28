Силовики провели обыски в головном офисе банка "Приморье"

Оперативники правоохранительных структур во Владивостоке утром блокировали работу головного офиса банка
Сотрудники силовых структур начали изымать документы из головного офиса банка "Приморье" во Владивостоке. Об этом рассказал неназваный представитель банка агентству ТАСС, ообщает ЕНВ.
"Силовики никого не впускают в здание и никого из него не выпускают, изымают документы. Ранее они уже пытались это сделать, но им отказали из-за отсутствия судебного решения, сейчас оно у них есть"",— рассказал он. Представитель банка не уточнил, представители каких структур работали в здании и какие документы они изымали.
Заместитель председателя правления - финансовый директор АО АКБ "Приморье" Денис Кожаев сообщил агентству "Интерфакс", что операция, которую провели сотрудники правоохранительных органов, уже завершена, и их действия не повлияли на работу кредитной организации.
"Проблем нет уже. Все ушли. Просто была плановая выемка документов по клиентам. К банковской активности это не имеет никакого отношения", - пояснил Денис Кожаев.
По данным региональных СМИ, силовики в ходе обысков в главном филиале банка "Приморье" задержали генерального директора учреждения Владислава Погуляева. О причинах задержания Погуляева пока ничего не сообщается.
Ранее оперативники уже пытались осуществить выемку документов, однако им в этом было отказано из-за отсутствия судебного решения.
Банк "Приморье" создан в 1994 году, сегодня он входит в список крупнейших региональных банков России. Его мажоритарным акционером является актриса Лариса Белоброва – супруга экс-губернатора региона Сергея Дарькина. Ей принадлежит 54,2 % акций.
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