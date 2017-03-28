Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

27 марта 2017, 13:10
Силовики провели обыски в головном офисе банка "Приморье"

Силовики провели обыски в головном офисе банка "Приморье"

Оперативники правоохранительных структур во Владивостоке утром блокировали работу головного офиса банка

Сотрудники силовых структур начали изымать документы из головного офиса банка "Приморье" во Владивостоке. Об этом рассказал неназваный представитель банка агентству ТАСС, ообщает ЕНВ.

 "Силовики никого не впускают в здание и никого из него не выпускают, изымают документы. Ранее они уже пытались это сделать, но им отказали из-за отсутствия судебного решения, сейчас оно у них есть"",— рассказал он. Представитель банка не уточнил, представители каких структур работали в здании и какие документы они изымали.

Заместитель председателя правления - финансовый директор АО АКБ "Приморье" Денис Кожаев сообщил агентству "Интерфакс", что операция, которую провели сотрудники правоохранительных органов, уже завершена, и их действия не повлияли на работу кредитной организации.

"Проблем нет уже. Все ушли. Просто была плановая выемка документов по клиентам. К банковской активности это не имеет никакого отношения", - пояснил Денис Кожаев.

По данным региональных СМИ,  силовики в ходе обысков в главном филиале банка "Приморье" задержали генерального директора учреждения Владислава Погуляева. О причинах задержания Погуляева пока ничего не сообщается.

Ранее оперативники уже пытались осуществить выемку документов, однако им в этом было отказано из-за отсутствия судебного решения.

Банк "Приморье" создан в 1994 году, сегодня он входит в список крупнейших региональных банков России. Его мажоритарным акционером является актриса Лариса Белоброва – супруга экс-губернатора региона Сергея Дарькина. Ей принадлежит 54,2 % акций.

Метки: Банк Приморье

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморье расследуется 4 уголовных дела в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жильяВ Приморье расследуется 4 уголовных дела в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилья
вчера, 18:30
По данным Следственного комитета дела заведены в Дальнегорске, Надеждинске, Лесозаводске и Находке
Азиаты стали чаще вывозить деньги из ПриморьяАзиаты стали чаще вывозить деньги из Приморья
вчера, 16:00
За незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств грозит штраф либо срок до двух лет
В России упростят статус получения беженцаВ России упростят статус получения беженца
вчера, 09:00
Из-за обострения ситуации на Украине в Приморье снова могут поступать беженцы

Последние новости

На Дальнем Востоке по программе "Доступный кредит для МСП" финансирование получили более 200 проектвНа Дальнем Востоке по программе "Доступный кредит для МСП" финансирование получили более 200 проектв
вчера, 17:40
Реализация программы льготного кредитования МСП в полном объеме обеспечит прирост дальневосточного ВРП до 2026 года на 27 млрд рублей
Александр Юров станет новым вице-губернатором Приморского краяАлександр Юров станет новым вице-губернатором Приморского края
вчера, 15:40
Новость об отставке замглавы стала неожиданностью даже для сотрудников администрации
Минвостокразвития за 8 лет создат 100 тысяч новых рабочих местМинвостокразвития за 8 лет создат 100 тысяч новых рабочих мест
вчера, 15:10
Такую задачу ставит Минвостокразвития России в государственной программе "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона

Опрос:

Считаете ли вы людей, которые покупают себе водительское удостоверение, потенциальными убийцами на дорогах?


Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению
20.03.2017 17:30
Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению
16.03.2017 12:00
Юрий Авдеев: Раскрыли мешок с льготами, а что дальше?
12.03.2017 12:00
Александр Ивашкин: Приморцы должны кредитным организациям уже два годовых бюджета Владивостока

Самые популярные

Горячие обсуждения

18.03.2017 17:00
Осиротевшие тигрята переехали в просторный вольер общей площадью около 1га 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+