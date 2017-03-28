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Политика

27 марта 2017, 11:30
Приморье попало в список регионов с высоким протестным показателем

Приморье попало в список регионов с высоким протестным показателем

Прежде всего, эксперты связывают это с экономической и, в частности, портовой деятельностью в регионе

Экономическое интернет-издание "Mauldineconomics" отнесло Приморский край к регионам, в которых в связи с социальными и экономическими проблемами могут произойти беспорядки.  Издание связывает это с падением цены на нефть и последующими трудовыми протестами, сообщает ЕНВ.

Стоит отметить, что других дальневосточных субъектов в рейтинге нет. Однако, Хабаровский край попал с вписок регионов, в которых наблюдалась кадровая перестановка в силовых ведомствах. Издание полагает, что это признак подготовки власти к возможным протестам, а также попытки "цементирования" власти в сфере безопасности.

Также на сайте издания выведена карта, на которой отображены уровни задолженности регионов по выплатам зарплаты, что очевидно должно стать ещё одним поводом для беспорядков населения. Согласно этой карте у Приморья худший показатель в России, что связывается также с тем, что наш регион портовый, а значит сильно зависящий от цены на нефть и морской промышленности.

Также среди причин появления возможных точек нестабильности называются отставки губернаторов некоторых регионов России (не всегда встречаемые неодобрением населения) и отзыв Банком России лицензий у ряда региональных банков.

"Губернатор – это глава региона, и поэтому неудивительно, что вокруг него много новостей, публикаций. Есть поступки, которые оцениваются высоко, как например, то, что он проводит в регионе курс президента страны Владимира Путина, а есть вещи, которые негативно отражаются на ситуации в регионе, - комментирует ситуацию директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. - Во многом ответственность лежит на внутриполитическом и молодежных блоках краевой администрации, то есть на вице-губернаторах и главах департаментов, которые курируют данные направления. Уверен, что все проблемы регионов с высокой протестной активностью, в частности Приморья, связаны с тем, что моральным и этическим воспитанием молодежи из институтов государства, образования, силовых ведомств и прокуратуры, по большому счету, никто не занимается. Всю ответственность перекладывают на родителей, которые, как раз-таки, и испытывают все трудности нынешнего социально-экономического положения. Как результат, в нашем регионе и во многих других скромные демонстрации при вовлечении в них молодежи становятся опасными с точки зрения обеспечения общественного порядка, - отметил эксперт.


Метки: исследование

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