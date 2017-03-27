В России упростят статус получения беженца

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа МВД РФоб утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по рассмотрению ходатайств о признании беженцем на территории Российской Федерации и заявлений о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, сообщает ЕНВ.

Представляемый проект приказа МВД России разработанво исполнение пункта 40. Плана по переработке ведомственных нормативных правовых актов в связи с выходом из состава органов внутренних дел Российской Федерации ряда подразделений и возложением на МВД России дополнительных функций, говорится в проекте.

Государственная услуга по рассмотрению ходатайств о признании беженцем на территории Российской Федерации и заявлений о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации оказывается заявителям из числаиностранных граждан и лицам без гражданства, заявивших о желании быть признанными беженцами на территории Российской Федерации и получить временное убежище на территории Российской Федерации.

На получение статуса беженца в РФ может претендовать лицо, которое не является гражданином РФ, но:

в силу наличия опасений стать жертвой преследования по мотивам политических убеждений, расы, национальности, вероисповедания или принадлежности к какой-то социальной группе находится вне страны, гражданином которой является, и не может (или не хочет) воспользоваться защитой этой страны из-за наличия таких опасений;

не имея определенного гражданства и пребывая вне страны прежнего местожительства, не может или не желает вернуться в нее из-за подобных опасений.

Решение о предоставлении иностранному гражданину временного убежища в РФ является основанием для выдачи ему свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, которое является документом, удостоверяющим на территории страны личность его обладателя.

Ранее, чтобы получить статус беженца лицо должно было пройти следующие этапы:

подача ходатайства;

получение свидетельства о рассмотрение или уведомление об отказе;

получение единовременногопособия и обращение по месту временного размещения;

постановка на учет;

прохождение медицинского обследования;

получение уведомления о признании статуса беженца.

Теперь же, это можно сделать намного проще, нужно пройти:

снятие с регистрации по месту жительства;

постановку на учет по месту пребывания;

получение уведомления о признании статуса беженца.

Информацию по вопросам предоставления государственной услуги можно найти:

на информационных стендах непосредственно в территориальных органах МВД России, участвующих в предоставлении государственной услуги;

на официальном сайте МВД России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.мвд.рф) и официальных сайтах территориальных органов МВД России(приложение № 1

к Административному регламенту);

в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru);

в МФЦ;

с использованием средств телефонной связи, электронной почты, а также путем публикаций в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов, справочно-информационных карт).

Отметим, что в Приморском крае с начала 2014 года 899 украинцам дали статус временного убежища, 76 получили вид на жительство, 116 – патент, дающий им право работать у частных лиц, еще 76-ти дали гражданство. Также было выдано 500 разрешений на работу. Сейчас на территории Приморского края проживают 1,4 тысячи украинцев.