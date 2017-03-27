В России упростят статус получения беженца

Из-за обострения ситуации на Украине в Приморье снова могут поступать беженцы
На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа МВД РФоб утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по рассмотрению ходатайств о признании беженцем на территории Российской Федерации и заявлений о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, сообщает ЕНВ.
Представляемый проект приказа МВД России разработанво исполнение пункта 40. Плана по переработке ведомственных нормативных правовых актов в связи с выходом из состава органов внутренних дел Российской Федерации ряда подразделений и возложением на МВД России дополнительных функций, говорится в проекте.
Государственная услуга по рассмотрению ходатайств о признании беженцем на территории Российской Федерации и заявлений о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации оказывается заявителям из числаиностранных граждан и лицам без гражданства, заявивших о желании быть признанными беженцами на территории Российской Федерации и получить временное убежище на территории Российской Федерации.
На получение статуса беженца в РФ может претендовать лицо, которое не является гражданином РФ, но:
Решение о предоставлении иностранному гражданину временного убежища в РФ является основанием для выдачи ему свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, которое является документом, удостоверяющим на территории страны личность его обладателя.
Ранее, чтобы получить статус беженца лицо должно было пройти следующие этапы:
Теперь же, это можно сделать намного проще, нужно пройти:
Информацию по вопросам предоставления государственной услуги можно найти:
Отметим, что в Приморском крае с начала 2014 года 899 украинцам дали статус временного убежища, 76 получили вид на жительство, 116 – патент, дающий им право работать у частных лиц, еще 76-ти дали гражданство. Также было выдано 500 разрешений на работу. Сейчас на территории Приморского края проживают 1,4 тысячи украинцев.