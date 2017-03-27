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Общество

26 марта 2017, 22:40
В Росгвардии уберут дублирующие должности

В Росгвардии уберут дублирующие должности

Около трети должностей в аппарате национальной гвардии РФ будут упразднены

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации, сообщает ЕНВ.

Разработка проекта приказа обусловлена необходимостью фиксации отдельных должностей федеральной гражданской службы войск национальной гвардии Российской Федерации, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Основным предметом нормативного регулирования проекта приказа являются общественные отношения, возникающие при назначении на должности федеральной гражданской службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Из представленных ранее 67 должностей остались всего 42. Убралитакие специальности, как:

  • начальник инспекции Министерства обороны Российской Федерации и его заместитель,
  • заместитель начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,
  • заместитель главнокомандующего видом Вооруженных Сил Российской Федерации,
  • заместитель командующего родом войск Вооружённых Сил Российской Федерации (Железнодорожными войсками),
  • начальник управления Аппарата Министра обороны Российской Федерации,
  • начальник управления главного командования вида Вооружённых сил Российской Федерации,
  • начальник управления командования рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации (Железнодорожных войск),
  • заместитель начальника управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации,
  • заместитель начальника управления Аппарата Министра обороны Российской Федерации,
  • заместитель начальника управления главного командования Вооружённых сил Российской Федерации,
  • заместитель начальника управления рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации (Железнодорожных войск),
  • заместитель начальника управления главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации,
  • начальник отдела Аппарата Министра обороны Российской Федерации,
  • начальник отдела в инспекции Министерства обороны Российской Федерации,
  • начальник отдела в главном управлении Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации,
  • начальник отдела в главном командовании вида Вооружённых Сил Российской Федерации,
  • начальник отдела командования рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации (Железнодорожных войск),
  • начальник отдела в управлении Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации,
  • начальник отдела в управлении главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации,
  • начальник отдела в управлении Аппарата Министра обороны Российской Федерации,
  • начальник отдела в управлении главного командования вида Вооруженных сил Российской Федерации,
  • начальник отдела в управлении командования рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации (Железнодорожных войск),
  • заместитель начальника отдела Аппарата Министра обороны Российской Федерации, заместитель начальника отдела инспекции Министерства обороны Российской Федерации.

Отметим, что реализация требований проекта приказа не потребует увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений органов управления войсками национальной гвардии Российской Федерации.

Метки: росгвардия

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