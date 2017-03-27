Родившим студенткам российских вузов позволят перейти на "бюджет"

Смогут это сделать лишь те, у кого не будет долгов по учебе и оплате за обучение
На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект о внесении изменения в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, сообщает ЕНВ.
Проектом приказа предлагается дополнить перечень категорий граждан, имеющих право на переход с платного обучения на бесплатное, новой категорией: женщины, родившие ребенка в период обучения.
Но перевестись на бесплатное отделение смогут лишь те студентки, у которых не будет академических задолженностей, а также долгов по оплате за обучение.
Сейчас правом перейти на места, финансируемые из средств федерального бюджета, могут воспользоваться студенты второго и старших курсов без академических и финансовых задолженностей, а также дисциплинарных взысканий при наличии одного из условий:
Например, в Дальневосточном федеральном университете, в осеннем семестре за учёбу перестали платить 222 студента программ высшего и среднего профессионального образования. С вступлением в силу данного приказа, число студенток, перешедших с коммерческой основы на бюджетное обучение,может увеличиться в 2 раза. При этом, некоторыеэкспертыутверждают, что сейчас проект приказа выглядит как ущемление прав мужского пола: в рождении ребёнка принимают участие парень и девушка, а льготы дают только матери.
До 1 апреля проект приказа проходит стадию общественного обсуждения инезависимую антикоррупционную экспертизу.Участвующие в обсуждении эксперты в целом одобряют предложенную меру, поскольку она поможет материально молодой семье с ребенком.