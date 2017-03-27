Родившим студенткам российских вузов позволят перейти на "бюджет"

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект о внесении изменения в Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, сообщает ЕНВ.

Проектом приказа предлагается дополнить перечень категорий граждан, имеющих право на переход с платного обучения на бесплатное, новой категорией: женщины, родившие ребенка в период обучения.

Но перевестись на бесплатное отделение смогут лишь те студентки, у которых не будет академических задолженностей, а также долгов по оплате за обучение.

Сейчас правом перейти на места, финансируемые из средств федерального бюджета, могут воспользоваться студенты второго и старших курсов без академических и финансовых задолженностей, а также дисциплинарных взысканий при наличии одного из условий:

сдачи экзаменов за два предыдущих семестра на оценки "отлично", "отлично" и "хорошо" или "хорошо";

отнесения к категориям: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя-инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ;

утраты в период обучения в вузе одного или обоих родителей (законных представителей).

Например, в Дальневосточном федеральном университете, в осеннем семестре за учёбу перестали платить 222 студента программ высшего и среднего профессионального образования. С вступлением в силу данного приказа, число студенток, перешедших с коммерческой основы на бюджетное обучение,может увеличиться в 2 раза. При этом, некоторыеэкспертыутверждают, что сейчас проект приказа выглядит как ущемление прав мужского пола: в рождении ребёнка принимают участие парень и девушка, а льготы дают только матери.

До 1 апреля проект приказа проходит стадию общественного обсуждения инезависимую антикоррупционную экспертизу.Участвующие в обсуждении эксперты в целом одобряют предложенную меру, поскольку она поможет материально молодой семье с ребенком.