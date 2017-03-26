Импорт поддержанных автомобилей закрыт в Россию на 3 месяца

Система "ЭРА-ГЛОНАСС" работает против автомобилистов Приморского края. Фактически импорт подержаных автомобилей в Россию закрыт с 1 января этого года, сообщает ЕНВ со ссылкой на портал Drom.ru.

В последние несколько месяцев краевые власти стремились создать позитивную повестку вокруг темы "ЭРА-ГЛОНАСС". Так, сообщалось, что начали выдавать ПТС на машины без электронной системы, разработали специальную "кнопку", которая была оценена около 25 тысяч рублей. На самом деле, надежды экспертов в данном вопросе не оправдались.

Небольшому количеству машин, которые ввезли в этом году до 15 февраля в порт Владивостока, действительно выдали ПТС, и их владельцы даже смогли поставить транспорт на учет в местном МРЭО. Но эти действия велись в противоречие законодательству, и впоследствии такие авто могутстолкнутся с проблемами при совершении регистрационных действий: "кнопки" нет, а по закону она должна присутствовать.

Всем автомобилям, ввезенным после 15 февраля, владивостокская таможня в выдаче ПТС уже отказывает. По этой причине продолжают заполняться склады. Как стало известно, сейчас на различных СВХ замерло в ожидании ПТС порядка 3000 авто. И на данный момент места практически не остается. Между тем, курсы валют и цены на поддержанные автомобили в Японии сейчас благоприятные, поэтому россияне, поверив обещаниям решить проблему с "эрой", массово закупаются транспортом и отправляют его в Россию. На сегодняшний день на разных стадиях доставки находится от 3000 до 5000 машин — в порту и на складах таможни места уже не осталось.

На таможенных постах на западе и юге России ситуация более благоприятная. В других регионах страны речь не идет о сотнях и тысячах автомобилей на складах.

Также стоит отметить, что за каждое транспортное средство, ожидающее ПТС на СВХ, выставляется приличный счет: 10 тысяч рублей за первый месяц и затем по 450 руб. в день.

С одной стороны, увезти машину с СВХ можно и без ПТС, но это может привести к дополнительнымзатратам. Кроме того, это считается противоправным действиям с точки зрения КоАП. Поэтому владельцам "незаконного" транспорта приходится тратиться на эвакуатор, цены на который стартуют с 2500 руб.

Позитивные моменты нового закона об "ЭРА-ГЛОНАСС" обсуждались 22 марта. "4-5 апреля сюда (во Владивосток) поступит более тысячи устройств, это станет точкой отсчета, когда машины начнут выезжать со складов временного хранения", — заявил временный генеральный директор компании АО "ГЛОНАСС" Андрей Жерегеля.

Напомним, месяц назад губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на встрече с представителями бизнеса и законодательного собрания заявил, что до 13 марта вопрос с ввозом подержаных авто будет закрыт. Но пока что закрыт лишь ввоз подержаных автомобилей.