Россия и Китай проведут совместные исследования осетровых в пограничных водах реки Амур в 2017 году

Во Владивостоке завершила работу Двадцать шестая сессия Смешанной Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, китайскую – заместитель начальника Управления рыбного хозяйства и рыбоохраны Министерства сельского хозяйства КНР Лю Синьчжун, сообщает ЕНВ.

В ходе заседания стороны договорились по широкому кругу вопросов повестки дня.

В части реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством КНР о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в пограничных водах рек Амур и Уссури от 27 мая 1994 года стороны обменялись информацией о сроках проведения в пограничных водах реки Амур научных исследований осетровых видов рыб по единой методике, согласованной на заседании рабочей комиссии в ноябре 2016 года.

В 2017 году запланировано проведение российско-китайских исследований осетровых видов рыб в пограничных водах реки Амур. Участники встречи отметили полное выполнение плана совместных мероприятий по выпуску молоди осетровых и лососевых видов рыб, а также проведение совместных контрольных мероприятий в пограничных водах рек Амур и Уссури.

Во время работы сессии стороны утвердили план мероприятий по сотрудничеству в области рыбного хозяйства между Россией и Китаем в 2017 году.

В части практической реализации положений межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области предупреждения, сдерживания и ликвидации незаконного, несообщаемого нерегулируемого промысла живых морских ресурсов от 6 декабря 2012 года стороны достигли важных договоренностей.

Китайская сторона выразила готовность к конструктивному диалогу и намерение в дальнейшем всестороннем развитии российско-китайских отношений в области рыбного хозяйства.

Китайские партнеры согласились оказать содействие российскому импорту водных биоресурсов в КНР, для этого российским предприятиям требуется обратиться в другие государственные ведомства и службы Китая, не принимающих участие в работе Смешанной комиссии.

Заседание Смешанной комиссии прошло в традиционно дружественном и прагматичном ключе. По итогам работы стороны подписали протокол.