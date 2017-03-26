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Политика

25 марта 2017, 12:10
Во Владивостоке зарегистрировались 28 кандидатов для участия в предварительном партийном голосовании

Во Владивостоке зарегистрировались 28 кандидатов для участия в предварительном партийном голосовании

На официальном сайте предварительного голосования все желающие могут ознакомиться со списком участников из разных регионов России

Региональный оргкомитет "Единой России" продолжает регистрацию участников предварительного партийного голосования. В предвыборную гонку за право баллотироваться от партии "Единая Россия" на выборах в Думу города Владивостока включились уже 28 человек. Все они прошли регистрацию и включены в список участников предварительного голосования, сообщает ЕНВ.

Как и в прошлом году, в мае предварительное голосование будет прямым. Среди зарегистрированных кандидатов, как действующие депутаты Городской думы, так и те, кто никогда прежде не работал в органах власти. Участниками стали представители бизнеса, социальной сферы, культуры и общественных организаций – сторонники и члены партии "Единая Россия".

Кроме того, участие в партийном голосовании могут принять не только не только члены партии "Единой России", но и беспартийные кандидаты.

"Мы стараемся привлечь к работе как можно больше креативных, инициативных, и достойных кандидатов. Избиратель сам примет решение, кто достоин того, чтобы представлять партию "Единая Россия" на выборах в 2017 году", - сообщил глава отделения партии Валентин Шуматов.

На сайте предварительного голосования в личном кабинете участника все желающие, в том числе потенциальные избиратели, смогут ознакомиться с биографией, прошедшей деятельностью члена партии, с его работой на других государственных должностях, программой, с которой он идет на выборы. Сами участники предварительного голосования имеют право размещать на сайте фото и видео презентации, различные документы, собственные новости о проведенных встречах и мероприятиях.

Единый день предварительного голосования "Единой России" пройдет 28 мая. К этому числу будет изготовлено более 3,7 млн. бюллетеней. Прием заявок для кандидатов на участие в ПГ "Единой России" будет проходить до 27 апреля включительно. Документы, необходимые для выдвижения, участник предоставляет в организационный комитет лично: заявление о включении в состав участников ПГ, копию паспорта, документ об образовании, справку с основного места работы, справку об отсутствии судимости. Полный перечень документов представлен на сайте.

Напомним, что на данный момент на сайт предварительного голосования (pg.er.ru) пришло 763 заявления по выборам всех уровней в стране. Участки предварительного голосования открылись в регионе в прошлом году 22 мая. Всего в списках участников предварительного голосования в 2016 году было 202 претендента на мандат депутата законодательного органа региона и 39 человек – Государственной Думы.

Метки: выборы, Единая Россия

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