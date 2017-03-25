Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

24 марта 2017, 16:40
Исследование: Уровень информированности дальневосточников об институтах развития ДВ

Исследование: Уровень информированности дальневосточников об институтах развития ДВ

Более 60% дальневосточников не знают о существовании министерства по развитию Дальнего Востока

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" провел социологическое исследование в девяти субъектах Дальнего Востока, опросив более девяти тысяч респондентов на предмет узнаваемости федеральных структур. Исследователей интересовало знание жителей ДВФО таких институтов, как общественная палата РФ, министерство РФ по развитию Дальнего Востока, полномочный представитель президента РФ в ДВФО, сообщает ЕНВ.

20 марта президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении 40 членов Общественной палаты Российской Федерации. Таким образом, начался процесс формирования VI созыва ОП РФ. Остальные члены Общественной палаты будут сформированы из представителей региональных ОП и общественных организаций в установленные законом сроки.

Однако, несмотря на то, что Общественная палата функционирует двенадцатый год, по данным проведенного Центром социальных инноваций "Чёрный куб" исследования, только 13% жителей Дальнего Востока знают о том, что представляет собой этот орган. 87% опрошенных признались, что ничего не слышали об Общественной палате Российской Федерации.

Только 2% дальневосточников, согласно опросу центра, попытались разъяснить функции ОП РФ. Так, около 1,9% указали на то, что этот орган призван дать развитие общественным инициативам посредством взаимодействия палаты с государственными органами. 0,3% опрошенных вспомнили о функции общественного контроля ОП РФ.  98% жителей Дальнего Востока не знают, чем занимается Общественная палата. Практически никто из опрошенных не знал, кто являлся секретарем Общественной палаты РФ пятого созыва.

"Срок полномочий Общественной палаты России составляет всего два года. Отчасти это объясняет, почему жители самого отдаленного от центральной части России региона не знают его состава. Однако опросы показывают схожую динамику и в отношении общественных палат субъектов федерации. Медийная составляющая ОП РФ также не способствует повышению уровня узнаваемости высшего консультативного общественного органа в стране. Согласно федеральному закону об Общественной палате, ее очередные заседания проходят всего четыре раза в год", - объясняет ведущий политолог Приморского края, доцент кафедры конституционного и административного права ДВФУ Наталья Коломейцева.

Результаты опроса Центра социальных инноваций "Чёрный куб" свидетельствуют также о том, что около двух третей (63%) дальневосточников не слышали о существовании министерства по развитию Дальнего Востока – органа исполнительной власти страны, деятельность которого направлена на реализацию федеральных инициатив по развитию региона и его интеграции в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Несмотря на то, что Минвостокразвития является единственным в своем роде министерством, деятельность которого направлена на развитие отдельного региона в правительстве России, существенная часть опрошенных не осведомлены о деятельности этого органа государственной власти. Только 3% респондентов знают, кто в настоящий момент является федеральным министром по развитию Дальнего Востока.

Что касается "дальневосточного" института в системе президентской власти – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, то его степень узнаваемость у самих дальневосточников существенно выше. Во многом это объясняется долгим функционированием института полпредства в нашей стране, а также моментом его образования. Указ президента РФ о создании семи федеральных округов (от 13 мая 2000 г.) был одним из первых политических шагов в президентской карьере Владимира Путина.

Результаты опроса показали, что 71% дальневосточников слышал о полномочном представителе президента на Дальнем Востоке, правда 98% респондентов не знают, чем конкретно занимается данный представитель президентской администрации и созданный при нем орган. О том, что Юрий Трутнев является полпредом в Дальневосточном федеральном округе сказали  лишь 16% опрошенных.

"Необходимо отметить, что у людей из государственных структур явно "замылен глаз" на происходящие процессы в обществе, — комментирует ситуацию политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. — В особенности это касается тех, чья сфера компетенций —  на Дальний Восток, но сами они являются представителями федеральных структур и поэтому большую часть времени находятся в Москве. Скорее всего, у самих представителей властных структур существует определенная уверенность в том, что о них все знают, а в дальневосточном регионе – "уж наверняка". На самом деле, как показывают данные нашей статистики, все с точностью, до наоборот".

Метки: исследование, Чёрный куб

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Во Владивостоке зарегистрировались 28 кандидатов для участия в предварительном партийном голосованииВо Владивостоке зарегистрировались 28 кандидатов для участия в предварительном партийном голосовании
сегодня, 12:10
На официальном сайте предварительного голосования все желающие могут ознакомиться со списком участников из разных регионов России
Депутатами районных парламентов смогут стать только кандидаты, прошедшие через прямые выборыДепутатами районных парламентов смогут стать только кандидаты, прошедшие через прямые выборы
23 марта 2017, 16:10
Гава поселения не может быть делегирован в думу муниципального района, если не прошел через прямые выборы, а был избран депутатами из кандидатов
Сергей Лавров присоединился к призыву Северной Кореи воздержаться от "провокационных действий"Сергей Лавров присоединился к призыву Северной Кореи воздержаться от "провокационных действий"
21 марта 2017, 20:30
Лавров и Кисида обсуждают вопросы сотрудничества России и Японии

Последние новости

СК РФ предложил создать центр мониторинга интернетаСК РФ предложил создать центр мониторинга интернета
вчера, 14:20
Особое внимание уделить проблеме так называемых "групп смерти", участники которых склоняют детей совершать самоубийства
ВТБ24 нарастил кредитный портфель в Приморье до 33,8 миллиардов рублейВТБ24 нарастил кредитный портфель в Приморье до 33,8 миллиардов рублей
вчера, 14:00
В 2017 году планируется открытие в Приморской столице VIP-офиса ВТБ24
Китай не позволит Японии наводить беспорядок в Южно-Китайском мореКитай не позволит Японии наводить беспорядок в Южно-Китайском море
вчера, 12:30
В среду официально начало свою службу японское военное судно "Кага"

От первого лица

Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению
20.03.2017 17:30
Инга Клокова: Для нас дело чести помочь старшему поколению
16.03.2017 12:00
Юрий Авдеев: Раскрыли мешок с льготами, а что дальше?
12.03.2017 12:00
Александр Ивашкин: Приморцы должны кредитным организациям уже два годовых бюджета Владивостока

Самые популярные

Горячие обсуждения

12.03.2017 12:00
Александр Ивашкин: Приморцы должны кредитным организациям уже два годовых бюджета Владивостока 5
18.03.2017 17:00
Осиротевшие тигрята переехали в просторный вольер общей площадью около 1га 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+