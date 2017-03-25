Исследование: Уровень информированности дальневосточников об институтах развития ДВ

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" провел социологическое исследование в девяти субъектах Дальнего Востока, опросив более девяти тысяч респондентов на предмет узнаваемости федеральных структур. Исследователей интересовало знание жителей ДВФО таких институтов, как общественная палата РФ, министерство РФ по развитию Дальнего Востока, полномочный представитель президента РФ в ДВФО, сообщает ЕНВ.

20 марта президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении 40 членов Общественной палаты Российской Федерации. Таким образом, начался процесс формирования VI созыва ОП РФ. Остальные члены Общественной палаты будут сформированы из представителей региональных ОП и общественных организаций в установленные законом сроки.

Однако, несмотря на то, что Общественная палата функционирует двенадцатый год, по данным проведенного Центром социальных инноваций "Чёрный куб" исследования, только 13% жителей Дальнего Востока знают о том, что представляет собой этот орган. 87% опрошенных признались, что ничего не слышали об Общественной палате Российской Федерации.

Только 2% дальневосточников, согласно опросу центра, попытались разъяснить функции ОП РФ. Так, около 1,9% указали на то, что этот орган призван дать развитие общественным инициативам посредством взаимодействия палаты с государственными органами. 0,3% опрошенных вспомнили о функции общественного контроля ОП РФ. 98% жителей Дальнего Востока не знают, чем занимается Общественная палата. Практически никто из опрошенных не знал, кто являлся секретарем Общественной палаты РФ пятого созыва.

"Срок полномочий Общественной палаты России составляет всего два года. Отчасти это объясняет, почему жители самого отдаленного от центральной части России региона не знают его состава. Однако опросы показывают схожую динамику и в отношении общественных палат субъектов федерации. Медийная составляющая ОП РФ также не способствует повышению уровня узнаваемости высшего консультативного общественного органа в стране. Согласно федеральному закону об Общественной палате, ее очередные заседания проходят всего четыре раза в год", - объясняет ведущий политолог Приморского края, доцент кафедры конституционного и административного права ДВФУ Наталья Коломейцева.

Результаты опроса Центра социальных инноваций "Чёрный куб" свидетельствуют также о том, что около двух третей (63%) дальневосточников не слышали о существовании министерства по развитию Дальнего Востока – органа исполнительной власти страны, деятельность которого направлена на реализацию федеральных инициатив по развитию региона и его интеграции в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Несмотря на то, что Минвостокразвития является единственным в своем роде министерством, деятельность которого направлена на развитие отдельного региона в правительстве России, существенная часть опрошенных не осведомлены о деятельности этого органа государственной власти. Только 3% респондентов знают, кто в настоящий момент является федеральным министром по развитию Дальнего Востока.

Что касается "дальневосточного" института в системе президентской власти – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, то его степень узнаваемость у самих дальневосточников существенно выше. Во многом это объясняется долгим функционированием института полпредства в нашей стране, а также моментом его образования. Указ президента РФ о создании семи федеральных округов (от 13 мая 2000 г.) был одним из первых политических шагов в президентской карьере Владимира Путина.

Результаты опроса показали, что 71% дальневосточников слышал о полномочном представителе президента на Дальнем Востоке, правда 98% респондентов не знают, чем конкретно занимается данный представитель президентской администрации и созданный при нем орган. О том, что Юрий Трутнев является полпредом в Дальневосточном федеральном округе сказали лишь 16% опрошенных.

"Необходимо отметить, что у людей из государственных структур явно "замылен глаз" на происходящие процессы в обществе, — комментирует ситуацию политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. — В особенности это касается тех, чья сфера компетенций — на Дальний Восток, но сами они являются представителями федеральных структур и поэтому большую часть времени находятся в Москве. Скорее всего, у самих представителей властных структур существует определенная уверенность в том, что о них все знают, а в дальневосточном регионе – "уж наверняка". На самом деле, как показывают данные нашей статистики, все с точностью, до наоборот".