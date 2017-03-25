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Общество

24 марта 2017, 14:20
СК РФ предложил создать центр мониторинга интернета

СК РФ предложил создать центр мониторинга интернета

Особое внимание уделить проблеме так называемых "групп смерти", участники которых склоняют детей совершать самоубийства

Следственный комитет России предлагает создать центр мониторинга интернета для выявления "групп смерти" и другой запрещённой информации. Это предложение прозвучало на заседании консультативного совета по вопросам оказания помощи детям, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает ЕНВ.

В ходе выступления на мероприятии Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин напомнил о серьезной проблеме, связанной с негативным влиянием информации, распространяемой в Интернете, на наших граждан и в большей степени на детей. При этом одной из основных причин приобщения ребенка к интернету является занятость взрослых, сосредоточенность на других делах.

"Мы всё меньше уделяем внимания детям, всё больше отдаляемся от них, ссылаясь на занятость, усталость и т.п. Время, которое раньше посвящалось кружкам и секциям, дворовым играм на свежем воздухе, теперь отдано компьютерам и гаджетам. В итоге дети остались один на один с огромным разнообразием сетевых ресурсов, круглосуточно демонстрирующих в привлекательной форме сцены насилия, противоправной деятельности и девиантного поведения", - пояснил глава ведомства.

Как отмечается, следователи сформировали несколько предложений правового и технологического характера, в числе которых — наделение Роскомнадзора правом единоличного принятия решений о наличии в интернете запрещённой информации и блокированию её распространения. Отдельно отмечена необходимость уточнения критериев оценки материалов и информации, необходимых для принятия решения об отнесении их к запрещенным.

"Также прозвучало предложение подготовить соответствующим ведомствам проект о создании центра мониторинга и реагирования на распространение запрещенной информации в информационно-телекоммуникационной среде, а также концепцию обучения школьников и студентов комплексному противодействию угрозам современной информационно-телекоммуникационной среды, а также программы для родителей и педагогов", — говорится на сайте СКР.

Кроме того, была отмечена целесообразность создания единой службы спасения детей. Она предполагает единый короткий номер, по которому подростки и взрослые могли бы не только сообщить о преступлении, но и получить консультации психологов, психиатров, социальных работников по интересующим вопросам.

Метки: дети, интернет, следственный комитет

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