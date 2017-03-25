СК РФ предложил создать центр мониторинга интернета

Следственный комитет России предлагает создать центр мониторинга интернета для выявления "групп смерти" и другой запрещённой информации. Это предложение прозвучало на заседании консультативного совета по вопросам оказания помощи детям, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает ЕНВ.

В ходе выступления на мероприятии Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин напомнил о серьезной проблеме, связанной с негативным влиянием информации, распространяемой в Интернете, на наших граждан и в большей степени на детей. При этом одной из основных причин приобщения ребенка к интернету является занятость взрослых, сосредоточенность на других делах.

"Мы всё меньше уделяем внимания детям, всё больше отдаляемся от них, ссылаясь на занятость, усталость и т.п. Время, которое раньше посвящалось кружкам и секциям, дворовым играм на свежем воздухе, теперь отдано компьютерам и гаджетам. В итоге дети остались один на один с огромным разнообразием сетевых ресурсов, круглосуточно демонстрирующих в привлекательной форме сцены насилия, противоправной деятельности и девиантного поведения", - пояснил глава ведомства.

Как отмечается, следователи сформировали несколько предложений правового и технологического характера, в числе которых — наделение Роскомнадзора правом единоличного принятия решений о наличии в интернете запрещённой информации и блокированию её распространения. Отдельно отмечена необходимость уточнения критериев оценки материалов и информации, необходимых для принятия решения об отнесении их к запрещенным.

"Также прозвучало предложение подготовить соответствующим ведомствам проект о создании центра мониторинга и реагирования на распространение запрещенной информации в информационно-телекоммуникационной среде, а также концепцию обучения школьников и студентов комплексному противодействию угрозам современной информационно-телекоммуникационной среды, а также программы для родителей и педагогов", — говорится на сайте СКР.

Кроме того, была отмечена целесообразность создания единой службы спасения детей. Она предполагает единый короткий номер, по которому подростки и взрослые могли бы не только сообщить о преступлении, но и получить консультации психологов, психиатров, социальных работников по интересующим вопросам.