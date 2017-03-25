ВТБ24 нарастил кредитный портфель в Приморье до 33,8 миллиардов рублей

По итогам 2016 года ВТБ24 в Приморье нарастил кредитный портфель на 18,6% - до 33,8 млрд. рублей. Доля рынка по кредитованию физических лиц, которую занимает банк в регионе, превысила 20%. Чистая прибыль операционного офиса во Владивостоке за прошлый год составила 1,1 млрд. руб, сообщает ЕНВ.

По общему объему выданных ВТБ24 жителям Приморья кредитов лидируют ипотека и кредиты наличными.

За год банк выдал в крае почти 3 тысячи ипотечных кредитов на сумму 6,1 млрд. рублей. Средний размер займа составил 2,1 млн. рублей, более 80% кредитов выдано на приобретение готового жилья. Ипотечный портфель банка в Приморье по итогам года увеличился на 13% - до 19 млрд рублей. По объему ипотечного портфеля доля ВТБ24 на региональном рынке составила 38%. Приморский край также входит в тройку регионов-лидеров ВТБ24 по объему выдач военной ипотеки.

Объем выдачи кредитов наличными составил 5,8 млрд. рублей, что в 2,3 раза превышает показатель 2015 года. Кредитный портфель по этому продукту по итогам года увеличился на треть и составил 11,1 млрд. рублей.

Как прокомментировал управляющий операционным офисом ВТБ24 в Приморском крае Александр Вялков: "ВТБ24 исторически занимает сильные позиции на Приморском рынке ипотеки. В прошлом году одновременно с ростом выдачи ипотечных кредитов мы нарастили потребительское кредитование в регионе. Планируем продолжить эту работу в 2017 году, снизившиеся ставки по кредитам способствуют реализации отложенного спроса потребителей".

Малые предприятия края были профинансированы банком на сумму 1,5 млрд. рублей, кредитный портфель по малому бизнесу по итогам года составил 2,1 млрд. рублей. В 2016 году ВТБ24 выдал в Приморье банковские гарантии в объеме 438 млн. рублей.

"По итогам года ВТБ24 является лидирующим оператором в структурировании сделок с участием Гарантийного фонда Приморского края. Наша ключевая задача в работе с малым бизнесом – обеспечивать доступное финансирование", - отметил Александр Вялков.

Портфель депозитов физических лиц вырос за 2016 год более чем на 8% и составил 26,4 млрд. рублей.

За прошлый год банк увеличили в Приморье количество зарплатных карт на 20%. Сейчас каждый второй сотрудник крупнейших предприятий региона получает заработную плату на карту ВТБ24.

Для состоятельных клиентов во Владивостоке действует офис формата "Привилегия", в текущем году планируется открытие в Приморской столице VIP-офиса ВТБ24.