Ситуация в Южно-Китайском море в данный момент стабилизируется и улучшается, и Китай и другие страны региона не позволят японской стороне наводить беспорядок, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает ЕНВ.

По сообщениям СМИ, в среду официально начало свою службу японское военное судно "Кага". Японское правительство заявило, что Китай пытается изменить региональную обстановку через строительство соответствующих рифов и островов, что вызывает беспокойство в международном сообществе. Военный корабль "Кага" позволит повысить способность Японии по реагированию на повышающееся влияние Китая в Азии и станет "реальной силой Японии".

Хуа Чуньин прокомментировала эти сообщения сказав, что Япония не может представлять международное сообщество. На данный момент, благодаря общим усилиям Китая и стран АСЕАН, положение в Южно-Китайском море постепенно стабилизируется и изменяется к лучшему. Китай и близлежащие страны не позволят Японии накалять обстановку.

Она отметила, что в последние годы японская сторона спекулирует на тему так называемой "китайской угрозы", создавая предлог для наращивания вооружения. По историческим причинам международное сообщество и особенно азиатские страны пристально следят за динамикой военного развития Японии. Поэтому у нас есть основание сохранять повышенную бдительность в отношении реальных намерений японской стороны.

Судно "Кага" было потоплено США во время Второй мировой войны, и японская сторона должна извлечь урок из истории. "Мы надеемся, что возвращение "Каги" не является началом возврата Японии к милитаризму, - заявила Хуа Чуньин.