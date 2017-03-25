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Общество

24 марта 2017, 12:00
Стартовал конкурс на лучшие идеи освоения "дальневосточного гектара"

Стартовал конкурс на лучшие идеи освоения "дальневосточного гектара"

Главная цель конкурса – выявить и продвигать лучшие идеи по использованию гектара

Лучшие идеи по использованию "дальневосточного гектара" будут представлены на третьем Восточном экономическом форуме. Об этом заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев в ходе пресс-конференции, сообщает ЕНВ.

23 марта, стартовал конкурс на лучшую идею по использованию земельных участков под "дальневосточный гектар". Организатор проекта - Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

В конкурсе несколько номинаций: малоэтажное жилищное строительство, сельское хозяйство, туризм и рекреация, инновационные/технологичные решения, экологическая и социально ориентированная деятельность, а также поселения. Победители по каждой из номинаций получат ценные призы.

"Прием конкурсных заявок продлится до 15 июля этого года (до 18.00 по московскому времени). А торжественно наградить победителей мы планируем на Восточном экономическом форуме", - заявил заместитель министра.

Отметим, что всероссийский конкурс идей проходит уже во второй раз.

"В прошлом году мы получили больше 500 работ, часть из них стали основой для типовых бизнес-планов, которые сегодня доступны каждому гражданину на сайте Агентства", - рассказал генеральный директор АРЧК на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

Главная цель конкурса – выявить и продвигать лучшие идеи по использованию "дальневосточного гектара".

"Важнейшая задача Общественного совета – наладить обратную связь с гражданами, получающими гектар. Конкурс идей поможет лучше понять, как люди планируют использовать полученные земли, выявить лучшие практики, тиражировать их. Мы ожидаем, что в этом году количество идей и предложений во многом превысит количество и качество прошлогодних заявок", - отметил председатель Общественного совета при Минвостокразвития России Сергей Габестро.

Принять участие в конкурсе могут все граждане России старше 11 лет.

Конкурсные заявки принимаются через форму, размещенную по адресу. К оформлению презентации предъявляются минимальные требования, чтобы не ограничивать творческий подход авторов идей.

Метки: дальневосточный гектар, конкурс

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