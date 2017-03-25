Ученые Приморья отправились в экспедицию по изучению запасов рыбы

23 марта научно-исследовательское судно Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центра) "Профессор Кагановский" вышло в первую в этом году экспедицию. Продолжительность рейса составит более 110 суток, за это время планируется выполнить несколько масштабных комплексных съемок на обширной акватории. Научная группа на судне представлена специалистами ТИНРО-Центра и одним сотрудником КамчатНИРО, сообщает ЕНВ.

С начала года до настоящего времени сбором биостатистического материала занимались только наблюдатели на добывающих судах, работающих на промысле минтая и сельди.

На первом этапе судно отправится в Южно-Курильскую зону, где планируется выполнить комплексную траловую съемку, попутно сделав разрез (серию станций) в Сангарском проливе. Ученые рассчитывают собрать информацию о состоянии ресурсов минтая и других гидробионтов. Далее "Профессор Кагановский" обследует запасы минтая и других биоресурсов в Восточно-Сахалинской, Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской (включая залив Шелихова) и Северо-Охотоморской подзонах.

Второй этап работ будет посвящен изучению состояния запасов тихоокеанских лососей в их нагульный период. Специалисты проведут комплексные съемки в пелагиали прикурильских тихоокеанских вод и Восточной Камчатки.

Затем ученые выполнят исследования в открытых водах Тихого океана в районах преданадромных миграций лососевых. Собранные материалы будут использованы для уточнения рекомендаций по вылову тихоокеанских лососей в текущем году.

В ходе рейса планируется обновление научной группы. По плану судно должно вернуться в порт Владивостока в середине июля.

Кроме сбора данных соответственно по промысловым объектам, в ходе экспедиции будут попутно выполнены океанологические, гидробиологические исследования, изучена кормовая база, отобраны тысячи проб для дальнейшей обработки в лабораторных условиях.