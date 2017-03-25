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Стиль жизни

24 марта 2017, 11:20
Приморье после введения электронных виз ждет роста турпотока из Японии, США и Австралии

Приморье после введения электронных виз ждет роста турпотока из Японии, США и Австралии

Туристко-информационный центр вместе с турфирмами создали особую туристическую программу на неделю, объединив приморские достопримечательности

Приморский край после введения электронной визы в течение 2–3 лет ждет роста туристического потока из Японии, стран Евросоюза, США, Австралии и стран Юго-Восточной Азии. Регион готов к такому наплыву иностранных туристов. Так, предполагается увеличить число отелей и составить новые туристические маршруты, сообщает ЕНВ со ссылкой на ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий оформлять электронные визы иностранным гражданам для въезда в Россию через свободный порт Владивосток. Закон позволяет иностранным гражданам, которые прибывают в страну через пограничные переходы свободного порта Владивосток, безвизовое оформление на территории страны со сроком пребывания до 8 дней. Иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта — в Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, на Чукотку и Камчатку. Покинуть Россию гражданин другой страны также обязан через Свободный порт Владивосток.

"На основе закона мы ожидаем новых крепких туристических связей с Японией. Кроме того, между представителями двух стран уже имеются определенные договоренности на развития отношений Дальнего Востока с Японией. Таким образом, безвизовый режим окажет сильное влияние на рост турпотока. Позитивно это скажется и на туристическом обмене со странами Евросоюза, США, Австралией, а также странами Юго-Восточной Азии. Сегодняшняя динамика в сфере туризма говорит нам о том, что туристы из этих государств стремятся посетить Дальний Восток, а особенно Приморский край, все больше", — рассказал глава департамента туризма Константин Шестаков.

Как заметил глава туризма Приморья, за 2-3 года поток туристов возрастет в несколько раз. "Помимо этого, по нашим прогнозам, наибольший рост будет наблюдаться среди таких участников туристического рынка, как участники MICE — индустрии, которые активно будут участвовать в реализации инвестиционных соглашений и работе по соответствующим проектам", — добавил он.

Свое мнение по данному вопросу выразила и директор Туристско-информационного центра (ТИЦ) региона Дарья Гусева. Она считает, что с введением упрощенного визового режима изменится не только количество, но и география посещающих регион туристов.

"На данный момент у нас определился основной туристический сегмент из ближайших стран Азии, но мы постепенно расширяем географию связей края. С введением упрощенной визы мы сможем значительно расширить узнаваемость региона благодаря облегченной визовой политике, ведь всегда проще приехать туда, где оформление визы не требует много времени. Все стремятся путешествовать „налегке“, и теперь Приморье вместе с другими регионами ДВО наконец станет таким местом. В преддверии Олимпийских игр, которые пройдут в Республике Корея и Японии, это будет особенно актуально — посетить российский свободный город-порт с европейским характером в Азии сможет любой желающий", — рассказала глава ТИЦ.

Приморскому краю есть, что показать иностранцам, считают эксперты, например, недавно здесь появились Приморская сцена Мариинского театра, Океанариум, гостинично-развлекательный комплекс TigredeCristal, спортивно-технический комплекс "Приморское кольцо", ландшафтно — исторический парк "Изумрудная долина", туристско-рекреационные кластеры "Пидан" и "Теплое море".

"Сам факт возможности пребывания на территории Приморья в течение 8 дней дает старт развитию межрайонных турмаршрутов, а за этим следует и развитие транспортной инфраструктуры, и создание качественного туристического продукта. Сейчас активно развивается внутреннее авиасообщение, что позволяет делать акцент не только на территории Владивостокской агломерации, но и отдаленных районов Приморья. Гиды также невозможно заменить в работе с туристами, АНО "ТИЦ ПК" уже разработал документ о профессиональной подготовке и аттестации гидов-переводчиков на территории Приморского края. Совместно с Российским географическим обществом они создают методические материалы для прохождения данной аттестации", — рассказал Константин Шестаков.

Кроме того, Туристко-информационный центр вместе с турфирмами в прошлом году создали особую туристическую программу на неделю, объединив приморские достопримечательности. Например, иностранцы смогут посмотреть на "7 чудес света Приморья", которые объединят бухту Триозерье, Тисовую рощу на острове Петрова и водопад Неожиданный, скалы Брат, Сестра и знаменитый Парк Драконов, а также Беневские водопады и город у моря Находку. Еще одно предложение — курортный тур "Южное Приморье", который включает в себя по порядку ДВФУ, Кравцовские водопады, Дальневосточный морской биосферный заповедник и озеро лотосов, бухту Спокойная и уникальные объекты природных образований скального массива "Замок", страусиную ферму и остров Путятина, а также сплав по реке Партизанской и Лисий остров.

"ТИЦ также планирует разработать восемь восьмидневных туров по Приморскому краю и презентовать их туристическому сообществу на выставке PITE, которая пройдет в рамках Третьего Тихоокеанского туристского форума в мае этого года", — также сообщила Дарья Гусева.

Приморский края готов принимать огромное число иностранных туристов, но, по словам экспертов, ощущается огромная перспектива развития региона в этой области.

"Транспортная инфраструктура и вопросы логистики, та инфраструктура, которая была создана еще к саммиту АТЭС, позволяет нам принимать и увеличивать большие потоки туристов и реализовывать ту задачу, которую перед нами ставит губернатор, а именно дальнейшее развитие Приморского края как туристского хаба Российской Федерации в целом. Потенциал таких международных пассажирских пунктов пропуска, как аэропорт и морской пассажирский терминал Владивостока, позволяет наращивать турпотоки и поддерживать комфортную транспортировку пассажиров", — подытожил директор приморского департамента туризма.

Так, в крае более одной тысячи средств коллективного размещения — гостиниц, хостелов, баз отдыха и так далее, и число мест, где могут разместиться иностранцы, будет увеличиваться, в том числе за счет интегрированного развлекательного курорта "Приморье". В нем, например, к 2025 году будет не менее 6 тысяч гостиничных номеров.

Помимо увеличения гостиничного фонда и организации новых маршрутов власти заботятся также о том, насколько комфортно иностранцы будут чувствовать себя в крае. Для этого здесь постоянно улучшают туристскую навигацию, размещая на улицах городов таблички и указатели на нескольких языках.

Метки: достопримечательности, туризм

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