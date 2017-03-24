Депутатами районных парламентов смогут стать только кандидаты, прошедшие через прямые выборы

В Госдуме принят в первом чтении законопроект правительства, уточняющий порядок формирования представительного органа муниципального района. Замминстра юстиции Михаил Гальперин сообщил "Парламентской газете", что документ подготовлен во исполнение решения Конституционного суда, сообщает ЕНВ.

Суд признал, что глава поселения, избранный муниципальной думой из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор, но не прошедших выборы, не может входить в состав представительного органа района, если он формируется делегированным способом из глав поселений, которые входят в состав соответствующего муниципального района. В России около 600 муниципальных районов осуществляют формирование своих представительных органов таким способом, сообщил замминистра.

"Если не были проведены муниципальные выборы этого главы поселения, должно быть делегировано иное лицо из муниципального органа поселения, который прошел муниципальные выборы, и он будет представлять население на уровне своего муниципального района",- сказал Михаил Гальперин.

"Все представительные и законодательные органы страны на всех уровнях должны формироваться только на основе выборов за исключением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, члены которого представляют не избирателей, а регионы в целом. Поэтому данные поправки должны быть внесены не только исходя из постановления Конституционного Суда, но и в соответствии с самой конституцией страны и самой логикой представительства",- отметил политолог, директор Центра соиальных инноваций "Чёрный куб", политолог Юрий Коломейцев.

"Допускаю, что неясность с представительством на местном уровне внесла муниципальная реформа 2014 года, позволившая муниципалитетам выбирать одну из трех форм избрания главы. Появление механизма конкурсной комиссии в местном самоуправлении создало казус, при котором главы муниципальных образований, не прошедшие "сито" выборов могли, согласно закону о МСУ, совмещать должность депутата местной думы. Это был явный пробел в новой редакции 131-го закона, коих было немало, сейчас же законодатели стремятся их устранять", - добавила заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева