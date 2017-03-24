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Стиль жизни

23 марта 2017, 15:30
В Государственной думе подняли проблему зарплат работников сферы культуры в Приморье

В Государственной думе подняли проблему зарплат работников сферы культуры в Приморье

В отдельных районах края представители данной категории получают не больше 13 тысяч рублей

 Депутат Государственной Думы РФ от Приморского края Виктор Пинский на очередном заседании заявил о существовании разницы между данными статистики по зарплатам работников культуры края и реальными зарплатами, сообщает ЕНВ.

Так, по его словам, декларируется сумма, превышающая размер в 23 тысячи рублей, но, при этом, на деле работники, допустим, библиотеки Кавалеровского района получают не больше 13 тысяч. "Это далеко от средней по экономике. Примерно такая же ситуация во многих других регионах", - отметил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в ГД РФ.

Также Виктор Пинский отметил, что труд работников культуры остаётся самым низкооплачиваемым среди бюджетников, и что Год Культуры, прошедший в России в 2014 году, был недостаточен – для решения всех проблем потребуется не меньше десятилетия.

Людмила Калинина, председатель Приморской краевой профсоюзной организации работников культуры, подтверждает данную информацию: действительно, зарплата работников культуры – одна из самых низких среди работников непроизводственной отрасли. Причём в сельской местности уровень зарплат ещё меньше. "Без выделения дополнительных средств эту ситуацию не исправить", - говорит Людмила Калина.

По данным краевой профсоюзной организации средняя заработная плата в сфере культуры в Приморье составляет 23,3 тысячи рублей, но, при этом, в реальности она не превышает 16 тысяч. Средняя зарплата работников культуры за январь-декабрь 2016 года составила, по данным Приморскстата, около 29 тысяч рублей. Самая низкая зарплата была в Хорольском районе – около 15 тысяч. 

Метки: зарпалата, культура

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