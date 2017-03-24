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Общество

23 марта 2017, 14:50
ОНФ предлагают создать "народный рейтинг" управляющих компаний

ОНФ предлагают создать "народный рейтинг" управляющих компаний

Народный фронт обратится в Минстрой с предложением сделать рейтинги обязательными для проведения и публикации на официальных сайтах для всех регионов

Сделать проведение рейтинга управляющих компаний обязательным и ввести ответственность для регионов за их отсутствие предложил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Общероссийский народный фронт, сообщает ЕНВ.

"Только в половине российских регионов за последние несколько лет были опубликованы рейтинги управляющих компаний (УК). Это установили эксперты Общероссийского народного фронта, проверив в рамках мониторинга сайты официальных органов власти субъектов. При этом в разных регионах количество и содержание критериев, используемых для формирования рейтинга, сильно различается. Между тем в ОНФ отмечают, что рейтинги позволяют повысить ответственность УК, усилить конкуренцию и могут помочь жителям домов при выборе наиболее эффективной управляющей компании", - сообщается на сайте ОНФ.

Эксперты фронта по результатам мониторинга, проведённого в феврале 2017 года, выяснили, что такие рейтинги опубликованы на сайтах лишь половины субъектов Федерации, хотя их наличие предусмотрено "дорожной картой" по развитию ЖКХ. 

Эксперты ОНФ проанализировали официальные сайты регионов и выявили, что в 41 субъекте такие рейтинги в течение нескольких лет не публиковались. У 44 регионов они на официальных сайтах органов власти размещены, но составлены исходя из разного набора критериев. Например, в Мордовии рейтинг УК формируется на основании 14 критериев, а в Ростовской области – 6 критериев.

"Республика Мордовия определяет рейтинг на основании таких критериев, как оценка технического состояния многоквартирных домов (МКД), выполнение работ по ремонту общего имущества МКД, благоустройство и озеленение территории, наличие технических паспортов домов, договоров управления и количество выданных и исполненных предписаний, процент исполнения в срок жалоб и заявлений и др. В Новосибирской области ГЖИ публикует антирейтинг УК. Позиция в перечне, занимаемая управляющей организацией, определена с учетом проведенных мероприятий по контролю, возбужденных дел об административных правонарушениях, наложенных штрафных санкций",- отмечает пресс-служба организации.

"Есть регионы, где на официальных сайтах органов власти существуют разделы о рейтингах управляющих компаний, но они либо не открываются, либо находятся "в разработке", либо там есть всё, что угодно, кроме самих рейтингов", — добавил член рабочей группы Народного фронта "Качество повседневной жизни" Максим Акишев.

Как отметила член Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина, рейтинги позволяют повысить ответственность управляющих компаний, стимулируют конкуренцию между ними и помогают жителям домов в выборе организации по управлению имуществом.

"Система рейтингов, по нашему мнению, заставит УК прислушиваться к мнению людей. Пока же даже те регионы, которые такие рейтинги формируют, публикуют их так, что обычные жители с трудом находят эту информацию или вообще не знают об её существовании", — подчеркнула она.

Кроме того, активисты ОНФ предлагают создать "народный рейтинг" управляющих компаний. Для этого предлагается усовершенствовать систему ГИС ЖКХ, предоставив гражданам возможность оставлять свои оценки и комментарии.

"В процесс составления рейтинга нужно активно вовлекать жителей, которые будут оценивать свои управляющие компании. Одним из критериев, который в обязательном порядке должен использоваться при составлении рейтингов, должен быть учёт мнения граждан", — констатировала Калинина.

Для этого необходимо информировать людей о данной возможности и привлекать как можно большее число россиян, заключила эксперт.

Метки: ОНФ, рейтинг, УК

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