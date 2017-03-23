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Экономика

23 марта 2017, 09:00
Китайские туристы заинтересованы в игорной деятельности Приморского края

Китайские туристы заинтересованы в игорной деятельности Приморского края

За год работы первое казино в интегрированном развлекательном курорте "Приморье" принесло региону 448 миллионов рублей

Состоятельные китайцы из северных провинций Китая практически не посещают игорный курорт в Макао, что является серьезной предпосылкой для увеличения игорной деятельности в Приморском крае. Об этом рассказали специалисты брокерской компании Гонконга Daiwa Securities Group Inc., сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Администрации края.

К 2022 году в интегрированном развлекательном курорте "Приморье" будет завершено строительство восьми новых игорных площадок, которые были разработаны инвесторами из Азии и Европы. По мнению специалистов гонконгской брокерской компании, объекты игорного курорта "Приморье" задействуют "неиспользованный игорный потенциал" северных провинций Китая.

"Еще в 2014 году только 6% китайцев, которые имеют высокий уровень дохода (21% от всего населения северных провинций Китайской Народной Республики), посетили казино Макао. Учитывая всем известную страсть жителей Поднебесной к игре, игорно-развлекательная зона "Приморье" может удовлетворить большой объем неиспользованного игрового спроса за счет транспортной доступности и возможности посетить Россию", – рассказали эксперты игрового бизнеса края.

Ранее сообщалось, что первое казино в ИРК "Приморье" уже приняло более 350 тысяч туристов, более 20% из которых составляют иностранцы, в большей степени гости из КНР. Департамент туризма края также рассказал корреспондентам, что притоку игроков способствует повышение уровня туристической привлекательности Приморского края и благоприятное географическое положение. Большую роль играет и развитие транспортной инфраструктуры, а именно активное расширение линейки прямых авиарейсов с городами Китая, а также развитие морского туризма. Специалисты также отмечают, что инвестор SummitAscent, активно ведущий игорную деятельность в Азии, использует свои контакты и взаимоотношения с клиентами, чтобы установить ключевые отношения с туристическими игроками и масштабировать свой VIP-бизнес в казино Приморья.

Кроме значительного интереса к игорной деятельности, который проявляют туристы из Китая, аналитики компании отметили высокие результаты игорного бизнеса развлекательного комплекса и казино TigredeCristal. По их мнению, по доходным показателям они превзошли даже первые результаты работы игорного курорта в Макао.

"Так, строительство комплекса "SandsMacao" обошлось в 265 миллионов долларов США в 2004 году. Первоначальные вложения в строительство объекта от компании SummitAscentHoldingsLtd в "TigredeCristal" составили 172 миллиона долларов США, но уже за первые 10 месяцев своей деятельности они достигли среднегодового месячного объема дохода "SandsMacao" в 2004 году. Тогда "SandsMacao" считался самым крупным игорным объектом в мире. По нашим прогнозам, валовой доход от игры на рынке Владивостока в 2017 году достигнет 150 миллионов долларов США, а к 2020 году эта сумма может составить 1,3 миллиарда долларов США", – рассказали эксперты.

На данный момент инвестор TigredeСristal также готовится к созданию второго объекта, стоимостью которого предположительно будет 500 миллионов долларов США. Сейчас эксперты находятся на стадии согласования дизайн-проекта второго гостиничного комплекса и готовятся к подписанию инвестиционного соглашения.

Специалисты также отметили, что в общей сложности за год работы первое казино в интегрированном развлекательном курорте "Приморье" принесло региону 448 миллионов рублей. Если говорить о налоге на игорную деятельность, то в бюджет края с октября 2015 года по октябрь 2016 года поступило 130 миллионов рублей, а за 9 месяцев 2016 года эта сумма составила 95,2 миллиона рублей. Отчисления с фонда оплаты труда составили 212 миллионов рублей, а подоходный налог с зарплаты сотрудников первого комплекса казино почти 106 миллионов рублей.

Метки: казино, туристы

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