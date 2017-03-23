Эксперты Центра стратегических разработок проанализировали особенности российского рынка труда

Эксперты ЦСР и НИУ ВШЭ проанализировали рынок труда за все годы существования РФ. В докладе "Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения" подробно, с цифрами и графиками, разобраны основные тенденции занятости, безработицы и заработной платы, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЦСР.

По мнению авторов доклада, за прошедшие два десятилетия в России сложилась специфическая модель рынка труда, которая несколько отличается от той, которая распространена в наиболее развитых странах мира. Ключевая особенность российской модели состоит в том, что приспособление рынка труда к колебаниям экономической конъюнктуры происходит, главным образом, за счет изменений стоимости труда, а не за счет изменений в занятости и безработице.

Иными словами, когда в других странах случается экономический кризис, падает занятость и вследствие этого растут показатели безработицы. В России ничего подобного не случается, чаще всего применяют методы урезания либо задержки зарплаты вместо увольнения сотрудников. Подобная ситуация характерна в целом, хотя и с модификациями, для всего постсоветского периода, несмотря на разные этапы становления рынка труда и меняющийся со временем набор приспособительных инструментов.

Первый этап – это 90-е годы XX века (1991-1998 гг.), время глубокой трансформационной рецессии. Второй – период первого и второго президентских сроков В. Путина (1999-2008 гг.), когда ситуация на рынке труда стала быстро улучшаться. Третий этап начался с экономического кризиса 2008 г. и включает кризис последних лет.

Точно проанализировать все то, что произошло на рынке труда после 2015 года, эксперты пока не берутся – для них конечные результаты этого, четвертого этапа, пока не вполне ясны. Сам этап еще не завершился и для анализа нужны дополнительные данные, утверждают эксперты Центра стратегических разработок.

Однако, и в нынешней ситуации эксперты выявили ряд общих черт, характерных для всех этапов эволюции российского рынка труда. К примеру, это "стабильная занятость, невысокая безработица". Примечательно, что уровень занятости у нас не намного ниже, чем в скандинавских странах, где практически всё население трудоустроено. И даже во времена глубоких экономических спадов безработица в России не демонстрировала никаких признаков "катастрофического" роста. Однако, из-за низкого уровня безработицы и высокой занятости населения наблюдаются колебания в уровне заработной платы. Аналитики полагают, что именно размер заработной платы может стать предметом исследования влияния кризисных ситуаций на российскую экономику.

Авторы доклада разобрали внутреннее устройство института рынка труда. Относительной стабильности занятости на российском рынке труда способствует, по мнению экспертов, трудовое законодательство, считающееся одним из самых жестких в Европе. Но у нас, по мнению авторов доклада, формальная жесткость, предусматриваемая законом, может еще больше усиливаться экстралегальным административным вмешательством и избирательным использованием контрольно-надзорных процедур, что еще больше повышает риски для фирм и вносит дополнительную неопределенность в их деятельность.

Величины МРОТ и пособий по безработице определяют нижний порог оплаты, а это значит, что в кризисных ситуациях заработная плата входит в режим "свободного падения", не встречая на этом пути особых препятствий. А разного рода премии и бонусы делает её гибкой и вверх, и вниз. Такие выплаты при возможности легко добавляются, а при необходимости так же легко снимаются. Также в докладе отмечено, что профсоюзы и коллективные договоры практически не участвуют в зарплатообразовании. Такая модель создает проблему так называемых "работающих бедных", поскольку сохраняет низкооплачиваемые рабочие места и стимулирует неформальную занятость. Но всё это является частью цены за высокую занятость – низкую безработицу.

В долгосрочной перспективе эксперты рекомендуют рассмотреть возможность возврата к системе обязательного страхования от безработицы – бюджетная модель поддержки безработных не в состоянии обеспечить связь между прошлыми заработками человека и размером пособия. Однако такой переход имеет свои риски и должен быть тщательно продуман и исследован.

Авторы доклада с особым вниманием анализируют экономические кризисы и реакцию на них рынка труда, отмечая, что каждый раз все ждут от него иного поведения. Но в целом пока кризисы оказались неспособны изменить механизм функционирования рынка труда. Общий вывод состоит в том, что сложившаяся в российских условиях специфическая модель рынка труда является достаточно гибкой. В зависимости от природы кризисов она регулирует их различными способами. И сейчас видно, что в кризис 2015-2016 гг. она подтвердила свою действенность. "Преемственность" в поведении рынка объясняется тем, что его институты в этот период в основном не менялись.

Эксперты проанализировали меняющуюся конфигурацию рабочей силы по возрастным показателям. В докладе отмечаются, что может произойти сокращение численности занятых к 2030 году, которое будет особенно заметным среди 20-30-летних. Авторы оговаривают, что не могут сегодня оценить перспективный спрос на труд работников старших возрастов через 10-15 лет, но предполагают, что он может оказаться недостаточным, и это будет создавать проблемы.

И здесь на первый план выходит тема "человеческого капитала": авторы подчеркивают, что для того, чтобы производительность труда с возрастом не снижалась слишком рано, инвестиции в человеческий капитал должны быть значительными и непрерывными на протяжении всего периода трудовой жизни. Это в первую очередь относится к работниками старше 45 лет, которых работодатели берут реже, чем более молодых сотрудников.

В целом, авторы доклада признают, что они не собирались представить исчерпывающий комплекс мер по решению всех проблем на рынке труда. Задачи были другие. Во-первых, запустить дискуссию о его состоянии, а во-вторых, показать, что основные способы улучшения его состояния находятся вне рынка труда как такового. Потому что для начала надо решить множество куда более общих вопросов, к примеру, как повысить эффективность государственного регулирования в целом, как улучшить бизнес-климат, создать надежный механизм защиты прав собственности, разобраться с корпоративным управлением, демографической и миграционной политикой и т.д.

Но надо ли сейчас начинать менять модель рынка труда? И на этот вопрос авторы доклада отвечают, что необходимости в масштабной реформе сейчас нет. По их мнению, гораздо важнее избавиться от избыточного и непрогнозируемого регулирования, а также избирательного правоприменения. Это долгий и сложный путь, однако, он дешевле и эффективнее реформ.